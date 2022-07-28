إتيكيت أكل المانجو على طريقة أمينة شلباية: بلاش نلحس الجلد ونوصل للبذرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كعادة أمينة شلباية على تعليم الناس فن الإتيكيت وقواعده عند تناول الأطعمة الشائعة في المجتمع المصري، جرى نشر مقطع فيديو قصير عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» تتحدث من خلاله عن قواعد الإتيكيت عند تناول المانجو.

إتيكيت تناول المانجو

بدأت أمينة شلباية حديثها ساخرة من الطرق المعتادة لتناول المانجو من قبل المصريين، قائلة: «المانجا قدامنا، ونشمر، نفتحها ونلغوص»، معلقة بأنه لا يصح فعله نهائيًا في العزومات أو داخل المنزل، وعند تناوله بهذه الطريقة في المنزل يلزم التأني «ناكلها في البيت حتى بإتيكيت شوية».

أما عن القواعد الصحيحة لتناول المانجو، أشارت خبيرة الإتيكيت أنه يمكن تناولها المعلقة «معلقة الحلو مخصصة له»، وتختلف هذه المعلقة عن الأخرى، ونبدأ في شقها إلى نصفين ثم تقطيعها إلى شرائح داخل بولة، وتقديمها إلى الضيوف أو يتناولها الشخص نفسه بالمعلقة «مش لازم نوصل للبذرة، كل اللي حواليها بس»، وعند الانتهاء من تناولها نضع المعلقة داخل البولة.

وعند الرغبة في تناول المانجو بحرية أكثر داخل المنزل، يمكن شقها إلى نصفين والبدء في تناولها من الداخل باستخدام معلقة الحلو أيضًا «مش لازم نلحس الجلد»، كما يمكن تقديمها إلى الضيوف مع الشوكة والسكينة «أرجوكم بلاش نلغوص، دي الطريقة الوحيدة الصح، واللي تنفع لتناول المانجا».

رد فعل الجمهور على إتيكيت تناول المانجو

ونظرًا لأن المانجو من الفواكه الصعبة التي لا يسهل وضع قواعد محددة لتناولها، انهالت آلاف التعليقات على منشور أمينة شلباية عبر موقع «فيس بوك»، وانقسم الرواد إلى شقين أحدهما من كان يبحث عن إتيكيت يسهل تناول المانجا، وآخرون يرون أنها تصعب عليهم تناول فواكهم المفضلة، وكان من بين التعليقات البارزة: «الحمدلله أخيرًا في إتيكيت للمانجا»، وقال آخر: «كله إلا المانجا، ما ناكل براحتنا».