الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه يتفاقم.. والسبب زوجة أحدهما

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مشكلات مستمرة يعيشها الشقيقان الأمير هاري وويليام، بعد تأخر الصلح بينهما، إذ أكد مؤلف كتاب سيرتهما الذاتية بأن الخلافات تتفاقم وفرصة التصالح أصبحت ضئيلة إلى حد كبير، بعد أن رفض «هاري» تلبية طلب أخيه في عام 2018، بتأخير إجراءات الزواج من «ميجان» سابقًا.

استمرار الخلاف بين الأمير «هاري» وشقيقه

وقال مؤلف الكتاب إنه في حالة تنحي الأمير هاري وزوجته ميجان عن منصبهما في العائلة المالكة، فإن ذلك يسبب اضطراب العلاقة أكثر مما عليه بين ويليام وزوجته «كيت»، مع ميجان وهاري «ستنهار علاقتهما»، مشيرًا إلى أنه عقب مرور وقت قصير من زواج الثنائي هاري وميجان، انهارت العلاقة بين الأشقاء وزوجاتهن أيضًا «لقد مر الوقت المناسب للمصالحة، والسبب في ذلك ميل ميجان في عيش دور الضحية»، وذلك حسبما وضحت صحيفة «New York Post».

وأوضح «باور» مؤلف كتاب الانتقام «ميغان وهاري والحرب بين آل وندسور» ما توقعته إحدى السيدات التي تعمل مساعدة للملكة إليزابيث الثانية منذ الستينيات، إذ قالت خلال تواجدها على مأدبة الطعام مع المديرين التنفيذين أن استمرار علاقة الثنائي هاري وميجان، وزواجهما سينتهي بالدموع، وكشف عن ما قالته من خلال كتاب السيرة الذاتية للكاتب البريطاني المعروف توم باور.

تجاهل الأمير هاري لشقيقه «ويليام»

ومنذ فترة ضجت وسائل الإعلام البريطاني بتجاهل الأمير هاري لشقيقه «ويليام» أثناء تواجدهما في حفل الشكر لليوبيل البلاتيني، إذ التقطت العديد من الصور التي أظهرت تحفظ الأمير ويليام وزوجته كيت خلال تواجدهما، وعلى النظير يتحدث الأمير هاري وميجان مع جميع الحضور من أفراد العائلة المالكة مثل الأميرات بياتريس ويوجيني.