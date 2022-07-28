بعد أزمة نجل إبراهيم يسري.. أعراض الإصابة بالجلطة وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أزمة صحية كبيرة تعرض لها الفنان محمد إبراهيم يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، أثيرت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب انتشار خبر مرضه.

وانتاب الجمهور والمتابعون حالة من القلق خاصة خلال تواجد الفنان محمد إبراهيم يسري داخل المستشفى، وبدأ الكثيرون يتساءلون عن أسباب وقوعه في وعكة صحية بشكل مفاجئ، على الرغم من صغر سنه، إذ صرحت شقيقته خلال حديثها مع «ET» بالعربي، بأن نجلها تعرض إلى جلطة مفاجئة في القلب، ولكن ظهرت عليه بعض الأعراض، من أبرزها آلام الصدر، والتي تتشابه مع أعراض بعض الأمراض الأخرى.

أسباب الإصابة بالأزمات القلبية

الأزمات قلبية أصبحت من الأمور المعتادة التي تصيب بعض الأشخاص في سن مبكر، بحسب تصريحات الدكتور أدهم عبدالتواب أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب عين شمس، عبر برنامج «الحكيم في بيتك» مع الاعلامي الدكتور أحمد الزهوي على فضائية سي بي سي «بقى من العادي نشوف شباب في التلاتينات يحصلهم جلطة قلبية».

وأضاف أن ذلك يحدث بسبب تعرض الأشخاص إلى ضغط عصبي بشكل مستمر، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي سيئ، التدخين من سن صغير، كما أن طريقة الحياة في الوقت الحالي تزيد من حدوث مشكلات في القلب «بقى في قلة حركة، بيعتمدوا على السيارات».

نصائح للوقاية من أمراض القلب

وأشار إلى أن آلام القلب من الممكن أن تظهر في منتصف الصدر، الأكتاف، ولكن غير المعتاد ظهور الأعراض في منطقة الفك السفلي «الوجع بيكون شديد، كأن حجر على الصدر»، كما أنه يمكن يظهر في صورة حرقة في الحلق، مما يتشابه تشخيصه مع حرقان المعدة، لذا نصح الأطباء بضرورة عمل الفحوصات اللازمة عقب ظهور أعراض جديدة على الشخص.

وأضاف «عبدالتواب» للوقاية من أمراض القلب يجب الامتناع عن التدخين تمامًا، وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي خالي من المواد المصنعة والتي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون.