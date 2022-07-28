هذه الأطعمة تضر بصحة رضيعك.. وطبيبة تضع روشتة غذائية

القاهرة - سمر حسين - ماما

اتباع نظام غذائي صحي من الأمور الأساسية للحفاظ على سلامة الأشخاص من الإصابة ببعض الأمراض، والخروج عنه يعتبر من أولى الأخطاء للوقوع في أزمات صحية، لذا كان من الضروري مضاعفة الاهتمام بالسيدات الحوامل، حتى لا يتسببن في إلحاق ضرر بهن والجنين أيضًا.

أضرار المواد المصنعة على الأمهات

وعليه، أجريت دراسة بجامعة كامبريدج في بريطانيا على مجموعة من الفئران التي تتناول السكر، الدهون، الأطعمة المقلية، وكشفت نتائجها بأنها تؤثر سلبا على صحة الحوامل، إذ يتسبب في عدم قدرتهن على إنتاج الحليب اللازم الذي يحتاجه الطفل خلال المراحل الأولى، كما أنه يؤثر على صحة الرضيع.

كما صنع العلماء مجموعة من الأطعمة التي تماثل البرجر والوجبات المصنعة، وتقديمها إلى الفئران على فترات قصيرة، لمدة تتراوح إلى 6 أسابيع منها ثلاثة قبل الحمل وخلاله، ثم أخرى عقب الولادة ومن ثم لاحظ الأطباء تأثيرها السلبي على صحتهم وعلى صحة الجنين، بحسب نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كشفت الدراسة بأن حرمان المولود من حليب الأم، أو تناوله الحليب الناتج من تناول أطعمة غير صحية بإمكانه إصابة الطفل في وقت لاحق من حياته بأمراض القلب، السكر، والسكتة القلبية، ولا يقتصر أَضراره على الجنين فقط، إذ تبدأ معاناة الأمهات الصحية مع الأمراض مثل السمنة، الكبد الدهني، والسكري.

نصائح للأمهات

لذ، نصح الأطباء بضرورة الامتناع عن تناول الأطعمة المصعنة، والتي تحتوي على قدر كبير من الزيوت والدهون تجنبًا لحدوث مشكلات في الكبد، إذ كان تركيز الدراسة على آثار الأطعمة المصنعة على حليب الأم، الخصوبة، ونمو الطفل داخل الرحم، وعقب الولادة.

وأشاد الأطباء بأهمية حليب الأم إلى الرضيع عقب الولادة، لذا لابد أن يكون بجودة صحية للحفاظ على سلامة المولود.

وقالت الدكتورة مي سعد الدين أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني عبر برنامج «هي وبس»، المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة، أنه يلزم اتباع نظام غذائي صحي حتى يحصل الطفل على القدر الكافي من الحليب، فضلًا على أن يساعد السيدات في خسارة الوزن الزائد الناتج عن الحمل.

ونصحت الأمهات بتناول الأطعمة كل 3 ساعات، إذ يلزم تناول الفواكه، السلطة، الوجبات الخضراء مثل الخيار، الجرجير، والسبانخ، ولكن مع الحرص على الامتناع عن تناول العصائر المعلبة حتى لا تسبب ضرر على الطفل «لازم يكون في مصدر للبروتين، والحبوب»، مشيرة إلى أن الماء أساسي لا يمكن تقليل الكمية المطلوبة.