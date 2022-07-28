نكهات متعددة وانتعاش صيفي مبهج.. طريقة عمل الفرابيه المثلج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفرابيه أو الفرابتشينو واحد من مشروبات الصيف المثلجة التي تشعرك دوما بالانتعاش، فمكونه الأساسي القهوة واللبن المثلج والثلج، ثم يضاف على الإسبرسو نكهات متعددة للحصول على أفضل نتيجة وفيما يلي طريقة عمل الفرابيه بأكثر من وثفة.

طريقة عمل فرابيه الكراميل

كوب آيس كريم فانيليا

كوب مكعبات ثلج

½ كوب حليب

كوب قهوة

2 ملعقة كبيرة عسل

¼ كوب صوص كراميل

طريقة تحضير فرابيه الكراميل

في الخلاط الكهربائي توضع كل مكونات الفرابيه ما عدا صوص الكراميل.

تخلط مكونات الفرابيه جيدا لمدة 4 دقائق.

يوزع صوص الكراميل في الكاسات ثم يصب المزيج عليها.

طريقة عمل فرابيه بالشوكولاتة

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

2 ملعقة كبيرة كاكاو

كوب حليب كامل الدسم

كوب ثلج مجروش

معلقة صغيرة نسكافيه

¼ كوب سكر

¼ كوب صوص شوكولاتة

طريقة التحضير

توضع كل المكونات في الخلاط وتخفق لمدة 3 دقائق.

وزعي في الكاسات صوص الشوكولاتة، ثم صبي فوقه المزيج وقدميه باردا مباشرة.

طريقة عمل الفرابيه الوصفة الأصلية

كوب آيس كريم فانيليا

كوب مكعبات ثلج

كوب قهوة

½ كوب حليب

2ملعقة عسل

2 ملعقة كاكاو بودر

طريقة التحضير

تخلط كل المكونات في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على القوام المناسب، ثم توضع كريمة مخفوقة فوقها وتزين بالكاكاو الباودر.

طريقة عمل فرابيه بالفستق

كوب لبن بارد

كوب ثلج مجروش

ربع كوب فستق مجروش

معلقة صغيرة مستكة مطحونة

سكر «حسب الرغبة»

كريمة مخفوقة للتزيين

طريقة التحضير

يوضع الحليب في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إليه المستكة، والفستق والسكر ويضرب جيداً.

يضاف الثلج، ويضرب مرة أخرى نصف ضربة فقط.

يصب في الأكواب، ويزين بالكريمة المخفوقة.

يمكن تزيينه أيضا بالمكسرات والشوكولاتة والمارشميلو وفي أغلي الاحيان بالكريمة على الوجه.