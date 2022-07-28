احذر شرب المياه بكميات أكبر من المطلوب يوميا.. مخاطر قد تصل إلى الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شرب المياه باستمرار وبكميات كبيرة، أمرا طبيعيا خاصة في فصل الصيف، ومع موجات الحر الشديدة، إلا أن هناك مفاجأة نشرها موقع «webmd» المتخصص في المعلومات المتعلقة بالصحة، تبين أن الإسراف في شرب المياه قد ينتج عنه مشكلات صحية كبرى.

التبعات الناتجة عن شرب المياه زيادة عن الحد الطبيعي قد يصل إلى الإصابة بـ«التسمم المائي»، وهو ما يسهل من احتمالية إصابة الدماغ بالعجز عن أداء مهامها ووظائفها بشكل طبيعي، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

وفي هذا الشأن، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أنه دائما ما كان ينصح بشرب ما بين 2 إلى 3 لتر مياه يوميًا، إلا أن هناك مشكلات صحية قد تنتج عن الإسراف في شرب المياه، لذلك يفضل شرب كوب واحد كل ساعة.

مشكلات صحية نتيجة الإسراف في شرب المياه

وأضافت «عبد الوهاب»، في حديثها مع «الوطن»، أن شرب كمية كبيرة من المياه على دفعة واحدة يجعل الكلى غير قادرة على فلترتها، إذ أنها تقوم بهذه الوظيفة لكل لتر مياه في الساعة الواحدة، وما يزيد عن ذلك يكون أعلى من قدرتها.

وأشارت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أن جسم الإنسان يحتوي على صوديوم وبوتاسيوم، للحفاظ على دخول وخروج الأملاح من الخلية، ومع شرب كميات زائدة من المياه يقلل الضغط، ما يجعل السوائل جميعها تدخل إلى الخلية، ما يصيبها بالتورم.

تورم الخلية قد ينتج عنه تعب شديد وإغماء، بحسب ما ذكرته «عبد الوهاب»، فضلا عن أن الخلايا الداخلية للكلى يمكن أن تصاب هي الأخرى بالتورم.

وبحسب ما نشره «webmd»، فأن انتفاخ الخلايا ينتج عنه اضطراب في الدماغ، ما يجعل الشخص يشعر بأعراض منها الصداع والدوار، كما أن شرب المياه بكميات زائدة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض نبضات القلب.

أعراض انتفاخ الخلايا

ويؤثر شرب المياه بحد زائد على الصوديوم، والذي وظيفته ضبط توازن السوائل في داخل الخلايا وخارجها، وفي حالة نقصه بالجسم تصبح السوائل غير مضبوطة بالجسم، وتدخل إلى الخلايا ما يصيبها بالانتفاخ، والذي قد يتطور ليصل إلى نوبات صرع أو غيبوبة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة في بعض الحالات.

ويمكن للشخص ضبط حاجته اليومية من المياه على حسب مؤشراته الصحية، ومدى ممارسته للرياضة، كما يجب على السيدات الانتباه لمستوى مياه الشرب خاصة في مرحلتي الحمل والرضاعة

ويعتمد شرب المياه كذلك على جنس الإنسان ووزنه، فأوضح الخبراء أن سيدة ما بين 19 و30 سنة تحتاج لما يقارب 2.7 لتر من المياه يوميًا، بينما رجل من نفس الفئة العمرية يحتاج إلى ما يقرب من 3.7 لتر يوميًا.