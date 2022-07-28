من المطار للسوشيال ميديا.. احتفاء واسع بوصول فنانة مصابة بالسرطان إلى بلدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«على قدر المحبة يبقى الحب كبير.. قدر ما نزيدو حبه حنانو يزيد كتير.. والحب يا حبيبي زي نسمة عبير.. ناس بتغير عليهو وناس منو تغير»، بهذه الكلمات المعبرة عن الحب والشوق احتفل عدد من الفنانين السودانيين بعودة صديقتهم الفنانة منى مجدي بعد رحلة علاج قضتها في مصر تحارب فيها السرطان، وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان ووجد تفاعلا كبيرا من المواطنين داعين لها بالشفاء.

رحلة مع السرطان واحتفال بالعودة

بعد أن قضت وقتا طويلا في العلاج من السرطان في مصر عادت الفنانة السودانية منى مجدي إلى السودان في زيارة قصيرة استقبلها فيها أصدقاؤها بالأغاني في مطار الخرطوم الأمر الذي جعلها تبكي من المفاجأة وكانت كلمات الكورال في استقبالها كالآتي :«على قدر المحبة يبقى الحب كبير ..قدر ما نزيدو حبه حنانو يزيد كتير»، وتداول الفيديو الآلاف السودانيين متعاطفين مع الفنانة الشابة التي تغيرت ملامحها بسبب المرض، وبدت وكأنها متعبة وظهرت حليقة الرأس إلا أنها ما زالت جميلة وتحافظ على ابتسامتها التي تعتبر سلاحها الأول في محاربة السرطان، أما الزيارة فمن المقرر أن تنتهي سريعا حتى تعود منى مجدي لاستكمال علاجها من السرطان في مصر، وفقا لموقع «سكاي نيوز» عربية

محاربة السرطان بالفن

تعتبر الفنانة السودانية منى مجدي واحدة من المبدعين الذين يرون أن الفن رسالة سامية لمخاطبة المشاعر ومنح الأمل للناس، لذا حرصت على نقل رسالة للجميع تلخص قدرة الإنسان على هزيمة المرض، بحسب ما قاله قائد الكورال الذي استقبلها في مطار الخرطوم.

وسبق أن أعلنت عن إصابتها بالسرطان عبر صفحتها الشخصية على« فيس بوك»، إذ كتبت: «انضممت لكثير من نساء بلادي المصابات بداء سرطان الثدي المحاربات، القويات، القادرات» بكلمات مؤثرة، حشدت حولها الكثير من المتعاطفين وما زالت الشابة السودانية تحارب مرضها حيث لم تنتهي رحلة العلاج بعد.