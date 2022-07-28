هادية غالب تروج لمايوه تقليدي بشكل جديد.. سعره أكثر من 3500 جنيه «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رغم كونه الشكل واللون المعتاد لملابس السباحة التقليدية، إلا أن ظهور البلوجر الشهيرة هادية غالب به منحه رونقا جديدا، خاصة للخامات المميزة التي تستخدمها في علامتها التجارية للمايوهات التي تحتل اهتمام الفتيات مؤخرا، لذا بعد ارتدائها لبدلة السباحة السوداء، تزايد البحث عنها، على غرار المايوهات الملونة التي قدمتها، لأحدث صياحتها وإنتاجاتها.

أحدث مايوهات هادية غالب

وطرحت البلوجر الشهيرة هادية غالب، مايوه جديد «بوركيني وتكيني» يشبه المايوهات التقليدية المنتشرة خلال الآونة الماضية، وهو جمبسوت أسود، 4 قطع، مكون من سترة سوداء بأكمام، وليجن أسود، مع جيبة قصيرة، وكاش مايوه شيفون بنفس اللون، وعلى الرغم من أنه أحدث مايوهات «هادية» إلا إن الموديل تقليدي ومنتشر خلال السنوات القليلة الماضية.

سعر أحدث مايوهات هادية غالب

وجاء المايوه من خامة مسامية للجلد ناعمة جدًا، مكون من توب سباحة يناسب الجزء العلوي من الجسم تمامًا، مع وشاح شبكي يتناسب مع ألوان ملابس السباحة ليتم تصميمه بالشكل الذي تريدينه، مع ليجن يناسب الجزء السفلي من الجسم بشكل مثالي، مع «الجيبة» المطابق لألوان المايوه، وطرحت البلوجر الشهيرة هادية غالب، أحدث بوركيني لها، بسعر 3519 جنيه.

هادية غالب تكشف سر تصميمها لـ«البوركيني»: صاحبتي تعرضت لموقف محرج

وكانت هادية غالب كشفت سر تصميمها لـ«البوركيني» خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة»، إذ كشفت أن سبب اتجاهها لذلك المجال الخاص بالتصميمات المميزة من ملابس السباحة، هو تعرض إحدى صديقاتها لموقف محرج قبل أعوام خلال تواجدهما داخل أماكن السباحة لذا قررت ابتكار شكل جديد ينهي تلك الأزمة المتكررة.

وقالت «هادية»: «الفكرة دي جاتلي يمكن داخلة على سنتين دلوقتي عشان واحدة صاحبتي كنا أنا وهي داخلين مكان، كانت محجبة وأتمنعت من الدخول فطبعا يومنا باظ، وأنا بالنسبة لي مش فاهمة يعني إيه؟ دي حرية شخصية، فقولت في مخي لو أنا طلعت الموضوع ده موضة إيه اللي هيحصل؟».