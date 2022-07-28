للرجال.. اعرف الطريقة الصحيحة لغسل شعرك واختيار أفضل نوع شامبو وبلسم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قد يبدو غسل الشعر أمرا بسيطا للغاية، ولكن على الرغم من ذلك يخطئ الكثير من الناس، في الطريقة الصحيحة لغسل الشعر، بداية من نوع الشامبو الذي يستخدمونه، إلى الكمية والنوع، فغسل الشعر أكثر تعقيدًا من غسل وشطف وتكرار العملية مرة أخرى، فيما يلي طريقة الصحيحة لغسل شعرك بشكل جيد وذلك، بحسب مجلة GQ المتخصصة في شؤون الرجال.

الطريقة الصحيحة لغسل شعر الرجال

مطابقة الشامبو مع نوع شعرك

من أفضل الطرق لشراء الشامبو هو اختيار المنتجات التي تناسب نوع شعرك، إذا كان شعرك مجعدًا، فأنت بحاجة ماسة إلى منظف مرطب، إذا كان شعرك خشنًا أو مفرودًا، فسيكون من المهم وجود شيء ينعم خصلات شعرك، وتلك أبرز نصائح العناية بالشعر للرجال.

دائما اتبع الشامبو بالبلسم

تمامًا كما يجب عليك اتباع منظف للوجه بـ كريم مرطب، كذلك يجب أن تتبع الشامبو بالبلسم، إذ أن الشامبو يزيل الرطوبة من شعرك، والبلسم يضيف التغذية له، ويعزز بنية الشعر، ويرطبه، لذا عليك ترك البلسم لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل الشطف، والأفضل غسل الشامبو أول شيء أثناء الاستحمام، ثم تترك البلسم يثبّت أثناء غسل جسمك، بعد ذلك، يشطف الوجه بالكامل وأخيرا استخدام منظف للوجه، لأن مكونات البلسم في بعض الأحيان يمكن أن تسد مسام وجهك، ثم تأكد من أن البلسم، مثل الشامبو، يتوافق مع نوع شعرك وأهدافك.

لا تجمع بين الشامبو والبلسم

توقف عن استخدام الشامبو 2 في 1، إذ أنه يجب أن تدع كلا المنتجين يقومان بعملهما المحدد، فالشامبو ينظف، والبلسم يصلح التلف.

لا تغسل شعرك كل يوم

الغسل اليومي هو وصفة للشعر الجاف وفروة الرأس، وأنت لا تحتاج إلى أكثر من شطف شعرك معظم الوقت، غسل الشعر بشكل يومي خطأ كبير حيث أنه من المفترض أن تغسل شعرك كل يومين أو ثلاثة.

استخدم البلسم بدلا من الشامبو

اغسل شعرك في الأيام التي لا تستخدم فيها الشامبو بالبلسم، تلك هي الحالة الوحيدة التي يمكنك فيها أن تستخدم بلسم مثل الشامبو، وتتمتع بفوائد مغذية مع السماح أيضًا للمنتج بالتخلص من الأوساخ الزائدة والزيوت.