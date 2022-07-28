اعرف فوائد العنب والمانجو والتين.. هل يزيد «الثلاثي الصيفي» الوزن؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فصل الصيف تزداد وتتنوع الفواكه بين ما يمكن أكله خلال الدايت مثل الموز والبطيخ والكنتالوب والتفاح، وبين ما يمكن أن يزيد الوزن بشكل كبير مثل العنب والمانجو والتين، فهي فواكه معروفة بسعراتها الحرارية الكبيرة، ولكن على الرغم من ذلك فهي من أحلى وأشهر فواكه الصيف، وهي فواكه مؤشرها السكري عالي، بحسب دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، وكانت ممنوعة من الدايت لفترات طويلة، ولكنه أوضح الطريقة الصحية لأكل تلك الفواكه.

الطريقة الصحية لتناول العنب والمانجو والتين في الدايت

ووفقا لحديث «حلمي»، لـ«هن»، فأن الاتجاه الأصح حاليا هو مبدأ النظام الصحي بدون حرمان من فواكه أو أصناف بعينها ليكون لايف ستايل طوال الوقت، خاصة وأن لتلك الفاكهة العديد من الفوائد العظيمة والقيمة الغذائية العالية من فيتامينات وألياف ومعادن ومضادات الالتهابات والأكسدة، هذا بالإضافة إلى محتواها العالي من المياه والسكر الطبيعي التي نحتاجها لأجل الطاقة ومواجهة فقد السوائل والعطش الجفاف في الصيف.

وبالتالي يمكن أكلها في الصيف بدون مشكلة لكن بنظام معين وكميات محددة لتجنب التخمة والسكريات العالية وزيادة الوزن، وبالنسبة للعنب يمكن أن نأخذ منه كوب كامل حبات عنب ساقع مع نصف رغيف عيش بلدي أسمر وكوب زبادي كوجبة فطار كاملة، لأن هذا التنوع بين الحبوب الكاملة كمصدر للكربوهيدرات المعقدة ومعها الجبن والزبادي كمصدر للبروتين والدهون الصحية يقلل المؤشر السكري للعنب.

عدم الجمع بين نوعين من هذه الفواكه

أما التينن يمكن أخذ أكل منعه 2 ثمرة متوسطة في خلال نصف ساعة لساعة من وجبة الغداء، وهو الوقت المثالي لتناول التين، أما المانجو يمكن أكل ثمرة واحدة بعد وجبة الإفطار من نصف ساعة لساعة أو بعد الغداء بشرط أكلها وليس عصير، ويفضل تناول معها بعض القطع من المكسرات أو سوداني أو نصف ثمرة أفوكادو.

وأهم نصيحة قدمها دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، هي عدم الجمع بين نوعين من هذه الفواكه في يوم واحد، وبذلك يمكن أكلها مرتين في الأسبوع كل نوع.