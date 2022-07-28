الفلسطينية رباب أبو صيام.. قُتلت داخل منزلها أمام بناتها وشكوك حول طليقها

القاهرة - سمر حسين - ماما

جريمة قتل بشعة، تقشعر لها القلوب، تعرضت لها الفلسطينية رباب أبو صيام، أمام والديها وبناتها، داخل منزل والدها، حينما دخل رجلا ملثما يرتدي ملابس سوداء، أطلق عليها النار أكثر من مرة، ومن ثم استقل سيارة بيضاء وهرب من المنطقة، الجريمة البشعة تحدث عن كواليس الجميع، فضلا عن وجود مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات الصعبة التي عاشتها قبل رحيلها، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث والتريند.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس مقتل الفلسطينية رباب أبو صيام، وفق راديو «بيت لحم 2000».

كواليس مقتل الفلسطينية رباب أبو صيام

كانت الفلسطينية رباب أبو صيام، 30 عاما، متواجدة داخل منزل والدها في شارع بن يهودا، بالمدينة، في منطقة اللد، ليقتحم المنزل رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء، وأطلق عليها النار أكثر من مرة، ومن ثم هرب من مكان الحادث في سيارة بيضاء، التي تم العثور عليها محترقة في وادِ بالمنطقة.

الأب يروي كواليس واقعة رباب أبو صيام

رباب أبو صيام، كانت معلمة للمرحلة الابتدائية، لكنها ابتعدت عن عملها لفترة، بسبب تلقيها تهديدات من زوجها السابق، إذ هي أم لـ3 أطفال، أصغر بناتها طفلة تبلغ من العمر عامين، كانت تلعب بجوارها، حينما تم إطلاق النار عليها، إذ يروي والدها محمد أبو صيام، كواليس وفاة ابنته، خلال مقابلة مع «راديو 103 FM»، قائلا: «فوجئت برؤية ابنتي رباب في المنزل، لكنها أخبرتني أنها تريد فقط رؤية بناتها، في المساء كنت داخل المنزل وابنتي بالخارج، جاء أحدهم ومر بجانب سيارتي المتوقفة ودخل الفناء وأطلق على رباب ست رصاصات في رأسها وثلاث في جانبها».

حاولت والدة رباب أبو صيام، الدفاع عن ابنتها لكن الرجل الملثم قام بدفعه، وهرب، إذ يتابع الأب المكلوم: «زوجتي رأت كل شيء، ابنتي تطلقت مؤخرا من زوجها السابق، الذي هددها مرارا، مما أجبرها على الفرار من المدينة، الجميع عرف قصتها منذ 6 أشهر».

فيديو يوثق الواقعة

وكانت وثقت إحدى كاميرات المراقبة، الموجودة بالقرب من الحادث، كواليس إطلاق النار، على رباب أبو صيام، إذ قال أحد الأشخاص، لوسائل إعلام عبرية: «سمعنا طلقات نارية، ورأينا سيارة بيضاء تفر من مكان الحادث».

فيما تحدث رجال المسعفون، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، في محاولة لإسعاف رباب أبو صيام، إذ قال أحدهم: «وجدناها على الأرض وفاقدة للوعي بإصابات جسدية، وتم إجراء فحوصات طبية لها، ولكننا وجدناها قد فارقت الحياة».