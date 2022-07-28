ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام؟.. 15 ضررا يهدد حياتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإفراط في تناول الطعام واحدة من العادات الصحية الغذائية السيئة التي يجب التخلص منها فورا، لأن لها الكثير من الأضرار على الجسم، أولها زيادة الوزن بشكل لا يرضي صاحب الشراهة في تناول الطعام، وبالإضافة إلى أسبابه التي يكون معظمها نفسية وعادة سيئة، هذا ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام؟، بحسب الدكتور كريم رضوان أخصائي العلاج طبيعي والحاصل على ماجستير تغذية بجامعة القاهرة، وموقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام؟

- تراكم الدهون بشكل كبير في الجسم بمجرد الإفراط في تناول الطعام، وكذلك تخزين الطعام في المعدة لأطول فترة من الوقت ما يؤدي إلى تراكم الدهون.

- تحدث مقاومة الأنسولين في الجسم، وهي بداية الإصابة بالسكري واحد من الأمراض المزمنة الخطيرة.

- صعوبة السيطرة على مستويات السكر في الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني.

- الانتفاخ خاصة في محاولة تناول أطعمة دسمة.

- قلة الراحة وعدم النوم ليلا نتيجة الاضطرابات الهضمية التي تحدث من الإفراط في تناول الطعام.

أزمات في القلب.. تحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام

- واحد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن يصاب بها الجسم أيضا هي القلب، نتيجة تراكم طبقات من الدهون في الشرايين.

- تناول الطعام حتى التخمة يمكن أن يؤدي إلى السمنة المفرطة.

- يسبب آلام في المعدة وحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المرئ.

- الارتفاع في الكوليسترول.

- الكسل والخمول وقلة الحركة وصعوبتها واحدة من أبرز مشاكل الإفراط في تناول الطعام.

- يختلف الجوع عن الشراهة، حيث أن المعدة تتحكم في الجوع بشكل أساسي، لأنها تعطي إشارات للمخ بضرورة تناول الطعام.

- النهم أو الإفراط في تناول الطعام يكون عن طريق المخ، هو ما يعطي إشارات بضرورة تناول الطعم، وذلك عند شم رائحة طعام مفضل، أو رؤية السناك المفضل مثل الشوكولاتة.

- الشعور الدائم بالندم بسبب المشكلات الصحية، المترتبة على الشراهة في تناول الطعام.

- زيادة الوزن والدخول في دائرة تناول الطعام للشعور بالسعادة ثم الحزن ثم السعادة، حتى يحدث إفراط في زيادة الوزن.

- يجب الخروج من تلك الدائرة المفرطة، وعمل دايت وممارسة عادات غذائية سليمة، وكذلك ممارسة الرياضة، وتناول كميات كبيرة من الماء، وعدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة.