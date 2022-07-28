من هي سلوى الرافعي؟.. زوجة عبدالرحمن أبو زهرة وحفيدتها بلوجر شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الكاتبة والمؤلفة السينمائية، سلوى الرافعي، محركات البحث المختلفة، إذ يبحث الجميع عن سيرتها الذاتية وأهم الأعمال التي شاركت فيها، فضلا عن حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي كان يتحدث عن علاقته بها كثيرا، حتى اللحظات الأخيرة لها على قيد الحياة، قبل أن تنتقل للرفيق الأعلى في عام 2019.

يُقدم «هُن» خلال السطور التالية، إجابة على سؤال من هي سلوى الرافعي، الكاتبة والمؤلفة السينمائية، والأم والزوجة والجدة الحنونة، بعد تصدرها محركات البحث والتريند.

سلوى الرافعي، كاتبة ومؤلفة سينمائية، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، اشتهرت بتقديم السهرات التلفزيونية، التي تتعلق بالاتحاد النسائي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وأم ابنتيه سحر ومنى.

من هي سلوى الرافعي؟

قصة حب استثنائية من نوع خاص، جمعت بين الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وزوجته سلوى الرافعي، التي كان تحدث عن تفاصيلها، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إذ بدأت حينما رأها في أحد الأعمال السينمائية، وما أن وقعت عيناه عليها حتى خفق لها قلبه: «شفت آنسة خفق لها قلبي، أنا من النوع اللي لما أشوف واحدة حلوة وتعجبني مايبنش على وشى، ولحد دلوقتي بفضل ماسك نفسى، ونزلنا بعد ما خلصنا من الإذاعة لحد وسط البلد، تزوجنا بعد 20 يوما فقط، وماكنش في زي دلوقتي خطوبة بالـ3 سنين، الشقة كانت موجودة وخطبتها بخاتم فقط».

وداع في هدوء

وكانت رحلت عن عالمنا الكاتبة والمؤلفة سلوى الرافعي، في 3 ديسمبر عام 2019، وشُيع جثمانها من مسجد النور، بالعباسية، وتوجهت الأسرة بعدها إلى مقابر العائلة، بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال مراسم الدفن، فيما أقيم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

حالة عبدالرحمن أبو زهرة في عزاء زوجته سلوى الرافعي

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كان في حالة لا يُرثى لها أثناء تلقيه واجب العزاء، في فقيدته وحبيبته وزوجته سلوى الرافعي، إذ كان الحزن يكسو معالم وجهه، لا يقو على محاولة التظاهر بالقوة أمام المتواجدين، إذ كان آنذاك يجلس على كرسيه، في حالة من الصدمة، لا يشعر بمن يتواجد حوله، فضلا عن ظهوره منكس الرأس، بجانب سؤاله المتكرر عن الحضور، كأنه لا يتذكر من أمامه.

وكانت خرجت سحر ومنى، ابنتا الكاتبة الراحلة والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خلال تلقيهما عزاء والدتهما سلوى الرافعي، للاطمئنان على والدهما، الذي سرعان ما وقعت عينه عليهما، حتى انهمر في البكاء، واحتضناه بقوة، ليدخل الثلاثي في حالة من الانهيار التام.

حفيدة سلوى الرافعي تتحدث عنها

وكانت سارة صبري، حفيدة الكاتبة سلوى الرافعي، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تحدثت عن جدتها، لـ«الوطن»، كاشفةً عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بينهن، والأحاديث التي طالما كانت تسردها لها، إذ قالت: «تيتة أحن واحدة في الكون، سافرت مخصوص علشان تحضر ولادتي، كانت بتحكيلي عن علاقتها بجدو عبدالرحمن، حياتهم اللي عاشوها سوا على الحلوة والمرة».

سارة صبري، حفيدة الراحلة سلوى الرافعي، تحدثت أيضا عن علاقتها بجدتها التي غابت عنها، وتعيش في صدمة بعد رحيلها، إذ قالت: «ورثت كل حاجة منها حتى الشكل، هتفضل في قلبي ومعانا مهما غابت».