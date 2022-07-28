الامارات | الصحة العالمية: اليابان سجلت أكبر عدد من إصابات كورونا في العالم الأسبوع الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اليابان سجلت أكبر عدد من إصابات كورونا في العالم الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اليابان سجلت أكبر عدد من إصابات كورونا في العالم في الأسبوع المنتهي في 24 تموز/يوليو، وذلك بأكثر من 969 ألف حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الولايات المتحدة جاءت في المركز الثاني بواقع 860 ألف إصابة جديدة تقريبا، تلتها ألمانيا بنحو 570 ألف إصابة.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الخميس أن اليابان تشهد زيادة قياسية في الإصابات اليومية وسط مواجهة "الموجة السابعة" لها من جائحة كورونا، وذلك بسبب المتحور الفرعي أوميكرون بي إيه.5 شديد العدوى.

وتم تسجيل أكثر من 6ر6 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم في الأسبوع نفسه، بزيادة 300 ألف حالة عن الأسبوع السابق له.

وزاد عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس المسجلة في الأسبوع حتى 24 تموز/يوليو 12 ألفا و600 حالة، وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الوفاة بواقع 2600 وفاة تقريبا، تلتها البرازيل بنحو 1400 حالة. وأكدت اليابان 272 حالة وفاة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الوباء لم ينته بعد.

وأوضح أنه مع ارتفاع عدد الوفيات في الأسابيع الماضية وتسجيل زيادة في حالات دخول المستشفيات في بعض الدول، من الضروري تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية وكبار السن.

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