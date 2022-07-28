فتح حساب تبرعات لـ سميرة عزت «ضحية الأسانسير».. سرير في مستشفى بـ50 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التأثر والحزن الشديدين ما تزال تسيطر على أصدقاء الدكتورة سميرة عزت، أستاذ الصحة العامة والوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، التي لقت مصرعها قبل أيام قليلة، خلال محاولتها استقلال مصعد إحدى شركات الأدوية، إلا أن تحرك الكابينة جاء بشكل مفاجئ ما أسفر عن اصطدامها بالحائط، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

صدقة جارية على روح الدكتورة سميرة عزت

محاولات عديدة للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان تحاول أسرة وأصدقاء الدكتورة سميرة عزت بذلها لأجلها، لذا أطلقوا مؤخرًا، صدقة جارية على روحها من خلال جمع تبرعات بقيمة 50 ألف جنيه، وذلك لإقامة سرير لطفل من مرضى السرطان، بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد.

وسرعان ما تم فتح الحساب الخاص بجمع التبرعات من أجل إتمام الصدقة الجارية على روح الدكتورة سميرة عزت، أستاذ الصحة العامة والوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، والذي لاقى إقبالًا واسعًا من قبل العديد من المتبرعين الذين بادروا بالمشاركة امتنانًا لمجهوداتها التي قدمتها خلال مسيرتها في مجال العمل الطبي.

تفاصيل المبلغ المتبقي من جمع التبرعات

وحسب الحساب الخاص بجمع التبرعات الخاصة بالحملة، بلغ إجمالي المبلغ الذي تم التبرع به حتى الساعة، 10 آلاف و270 جنيهًا، أي ما يعني أنه ما يزال متبقي نحو 40 ألف جنيه، حتى يتم التبرع بالسرير الخاص بالصدقة الجارية، لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال في الصعيد.

من هي الدكتورة سميرة عزت؟

- كانت تقطن بمحافظة القاهرة رفقة أسرتها.

- شغلت عدد من المناصب من بينها، مدير عام لإحدى مراكز كبرى للتحاليل الطبية، وأستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي، ومستشار البحث العلمي بإحدى مستشفيات الأورام.

- كما شغلت أيضا منصب رئيس قسم الصحة العامة، بالمعهد القومي للكبد سابقًا، ووكيل معهد الكبد القومي سابقًا.

- حصلت على جائزة الدولة في البحث العلمي.

- زوجها هو الدكتور مدحت الهريدي، مدير عام مستشفى الطلاب بجامعة القاهرة.