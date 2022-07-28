«عندي كراش».. أفضل طريقة للتعامل مع الفتيات في مرحلة المراهقة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تغيرات فسيولوجية وهرمونية، تطرأ على الفتيات بداية من بلوغهن عامهن التاسع، يبدأن في الميل للعزلة والابتعاد عن الجنس الآخر بعض الوقت، لكن يبدأن خلال مرحلة أخرى في الانجذاب تجاه شاب ما، أو الأستاذ داخل الفصل، وهو الأمر التي تخجل بعضهن من التعبير عنه للأمهات، وأخريات يتشجعن لأخذ الخطوة لكسب ثقة أمهاتهن، في فرصة للتعبير عن ذاتهن ومشاعرهن لدى الآخرين.

التعامل الصحيح مع «كراش» الأطفال

في هذا السياق، تحدثت الدكتورة ياسمين المهدي، عن أفضل الطرق التي يمكن للأمهات التعامل بها، مع الفتيات، أثناء الحديث عن«الكراش»، ذلك المصطلح الجديد في العلاقات العاطفية، قائلة خلال استضافتها ببرنامج «جروب الماميز»: «الكراش ده محتاج من الأم فهم المصطلح، وما هو إلا انجذاب لشخص ممكن متكونش البنت تعرفه، شافته من بعيد وحست إن قلبها اتحرك، وده ممكن يحصل في سن الأطفال بداية من 9 سنوات، وهو السن الطبيعي، الأم متقلقش لبداية تحرك المشاعر، وبداية للتأهيل لسن المراهقة».

تحذير للأمهات في علاقتهن مع البنات

وأشارت الدكتورة ياسمين المهدي، إلى أن المشاعر التي تطرأ على الفتيات في مرحلة متقدمة من الطفولة، تكون نتيجة للتغيرات الفسيولوجية والهرمونية في جسدهن: «لو البنت قالت للأم إن عندها كراش المفروض تطمن، لأن البنت عندها مشاعر حب وإنسانية، تبدأ تسمع للبنت وتسألها عن الأسباب اللي لفتت نظرها ليه، بخلاف فكرة المساحة وكسب الثقة والود بينهن، لمعرفة شخصيتها واختياراتها».

كما حذرت الأمهات من فعل شيئين خاطئين في أثناء اكتشافهن بوجود «كراش» في حياتها الشخصية: «بلاش تتريقي عليها ولا تستخفي بمشاعرها، ولا تصديها، لو عملتي ده اعرفي إن في المرحلة القادمة مش هتحكيلك عن أي إعجاب».