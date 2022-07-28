في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي والفئات الأكثر عرضه له

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر مرض التهاب الكبد الوبائي، من أكثر الأمراض التي أصبحت منتشرة بكثرة خلال تلك الفترة، والتي تهدد البشرية بمختلف الأعمار، وخصص يوم 28 يوليو، كيوم عالمي للتوعية من خطورة هذا المرض.

ويهدف ذلك إلى زيادة التوعية بالتهاب الكبد الوبائي بي، وسي، فضلا عن التشجيع ودعم العمليات الخاصة بالوقاية، والأسباب والتشخيص والعلاج.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي، بمناسبة اليوم العالمي له، والأسباب والأعراض والفئات الأكثر عرضه، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

أعراض التهاب الكبد الوبائي

آلام المفاصل والعضلات

تغير لون البول ليُصبح أكثر قتامة

الشعور بالحكة

الحمى

ارتفاع درجة حرارة الجسم

الطفح الجلدي

الضعف

إصفرار في الجلد

بياض العينين

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

أسباب الاصابة بالالتهاب الكبد الوبائي

الاتصال الجنسي، قد يصاب الأشخاص بالالتهاب الكبد الوبائي، نتيجة الممارسات دون وقاية مع شخص مصاب، وفي هذه الحالة ينتقل حالة دخول دم الشخص أو اللعاب أو الإفرازات المهبلية إلى الجسم.

كما يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب الكبد الوبائي، نتيجة مشاركة الإبر، والحقن الملوثة بدم الشخص المصاب، وهو ما يزيد احتمالية الاصابة، كما يمكن أن ينتقل المرض من خلال الأم إلى جنينها، في أثناء الولادة، وفي هذه الحالة يجب تطعيم الأطفال حديثي الولادة لتجنب الإصابة بالفيروس.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

لعل الأفراد الذين يسكنون في بيت واحد مع شخص مصاب بالالتهاب الكبدي الفيروسي، أكثر الفئات المعرضة للاصابة بهذا المرض، بجانب الأشخاص الذين يتنقلون من مكان لآخر ومن بلد لآخرى، بجانب الأشخاص الذين تلقوا تبرعًا بالدم، والأطفال حديثي الولادة، فضلا عن مرضى الفشل الكلوي.