ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الملح؟.. طبيبة تحذر من هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا غنى عن وضع واستخدام الملح في الأطعمة المختلفة، لكن بنسب محددة تختلف من أكلة لأخرى، إلا أنه في بعض الأحيان قد يرغب بعض الأشخاص في تقليل أو الامتناع عن تناوله رغبة في تقليل الوزن، أو لتجنب التعرض لأي أزمات صحية، وبناء عليه، يجب التعرف على ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الملح؟.

ومع قرار الامتناع بشكل نهائي عن تناول واستخدام الملح في الأطعمة، يجب معرفة ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن ذلك؟، كي يتم التعامل مع الأمر بشكل صحيح، دون التعرض لأي أزمات أو مشكلات صحية.

ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الملح؟

وفي تصريحاتها لـ«هن»، كشفت الدكتورة إيمان أشرف، أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن التوقف عن تناول الملح دون الشعور بالتوتر أو القلق تجاه الأمر؛ لأن الجسم يحصل على عنصر الصوديوم المتواجد بملح الطعام من مصادر أخرى متعددة، كالخضروات والخبز بأنواعه، وحتى الحلوى بأصنافها «الحلويات كمان بنحط فيها نسب ملح صغيرة جدًا».

خطورة التوقف عن الحصول على عنصر الصوديوم

لكن على نحو آخر، حذرت أخصائية التغذية العلاجية من الامتناع عن تناول الأطعمة والمواد الغذائية التي تمد الجسم بعنصر الصوديوم المعدني؛ لأن الأمر قد يتسبب في حدوث اضطرابات بسوائل الجسم ومعادنه، وهو ما قد يعرض الشخص للدخول في غيبوبة، أو التعرض للإصابة بالتورم الدماغي.

وتابعت إيمان أشرف: «لو هنشيل مصادر الصوديوم، هتحصل لغبطة في معادن الدم والسوائل جوا وبرا الخلية، وده هيسبب تورم الدماغ أو الدخول في غيبوبة».