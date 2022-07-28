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الامارات | معجون أسنان طفلك.. دققي النظر في المكونات

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن معجون أسنان طفلك.. دققي النظر في المكونات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة اختبار السلع الألمانية من استعمال معجون أسنان الأطفال، الذي يحتوي على مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم»؛ لأن هذه المادة الصبغية قد تتسبب في إتلاف المادة الوراثية.

وشددت على أهمية استعمال معجون أسنان يحتوي على مادة «الفلورايد»، التي تكوّن طبقة واقية على الأسنان لحمايتها من التسوس.

ومن المهم أيضاً أن يكون محتوى الفلورايد مناسباً للأطفال (1000 ppm)، مع مراعاة استخدام الكمية المناسبة أيضاً؛ فبالنسبة للأطفال حتى سن عامين ينبغي وضع كمية بحجم حبة الأرز على الفرشاة، وبالنسبة للأطفال من عمر سنتين إلى ست سنوات، ينبغي وضع كمية بحجم حبة البازلاء على الفرشاة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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