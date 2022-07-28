الامارات | بيع سترة رائد الفضاء باز ألدرين بـ 2.8 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع سترة رائد الفضاء باز ألدرين بـ 2.8 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دار سوذبيز للمزادات إن سترة رائد الفضاء باز ألدرين التي ارتداها في مهمة أبولو 11 التاريخية إلى القمر في عام 1969، بيعت بنحو 2.8 مليون دولار في نيويورك. وتحمل السترة من الأمام شعاري إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ومهمة أبولو 11 تحت العلامة التي تحمل اسم ألدرين. كما يوجد علم الولايات المتحدة على الكتف اليسرى للسترة المصنوعة من قماش مقاوم للحريق تم إدخاله في تصنيع سترات «ناسا» الفضائية بعد وفاة ثلاثة رواد في مهمة أبولو 1 نتيجة حريق شب على متن مركبتهم خلال اختبار على الأرض في عام 1967.

وبعد السترة، جاء ملخص خطة مهمة أبولو 11 كثاني أغلى شيء يباع في المزاد أمس الثلاثاء، إذ تم بيعه مقابل 819 ألف دولار متجاوزاً التوقعات التي راوحت بين 100 و150 ألف دولار.

وكان نيل أرمسترونج وألدرين أول من سارا من البشر على سطح القمر. وألدرين (92 عاماً) هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من طاقم المهمة المكون من ثلاثة أفراد.

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