الامارات | «جزر ديرة».. وجهة رائعة للاستمتاع في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «جزر ديرة».. وجهة رائعة للاستمتاع في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتكوّن جزر ديرة في دبي، الوجهة السياحية التي يجري تطويرها في دبي، من أربع جزر اصطناعية، تمّ ردمها في مياه الخليج العربي على مساحة 15.5 كيلومتراً مربعاً، وعلى امتداد ساحل ديرة في المدينة، وهي عبارة عن أرخبيل اصطناعي قيد التطوير والإنشاء.

ومن عوامل الجذب في الوجهة التي تم تطويرها من قِبل شركة نخيل العقارية، والتي ستجعل منها مركزاً سياحياً مرموقاً، وقبلة رائعة في مجالات الثقافة والتسلية والترفيه في الإمارة: مول ديرة (وهو عبارة عن مركز تسوق ضخم، تبلغ مساحته 6.5 ملايين قدم مربعة)، والسوق الليلي الواقع قبالة الشاطئ، والمصمم بطريقة الأسواق الشعبية التقليدية. ومراسي اليخوت العملاقة، علاوة على وجهات التجزئة، ومدرج ضخم للحفلات الموسيقية والمناسبات يتسع لنحو 30 ألف شخص، وبلغت كلفة جسر مدخل جزر ديرة المؤقت 150 مليون درهم، وافتتحت القناة المائية الملاحية تحته.

عائلي بامتياز

ويتميز فندق ومنتجع «سينتارا» - وهو أول منتجع عائلي من مجموعة سينتارا في الشرق الأوسط - بتصاميم مستوحاة من التقاليد التايلاندية والمغامرات العربية، ليوفر لزواره في جزيرة نخلة ديرة إقامة مريحة وغنية بالترفيه والنشاطات التي تناسب جميع الأعمار.

ويقدم المنتجع الجديد، الذي يعد ثمرة مشروع مشترك بين مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا وشركة «نخيل»، المطور الرئيس لجزيرة «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً والمدينة الساحلية الجديدة «جزر ديرة»، مفهوماً جديداً لقطاع الضيافة بدبي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة السياحية.

كما يتميز المنتجع بموقعه الفريد على الواجهة البحرية في جزر ديرة، مع إطلالة مميزة على الخليج العربي. ويمثل «ميراج» مفهوم «سينتارا للمنتجعات العائلية»، إذ يقدم تجربة مميزة لجميع أفراد العائلة خصوصاً الأطفال. ويمكن للأهل الاطمئنان إلى استمتاع صغارهم بالإقامة مع المنتزه المائي المميز وأندية الصغار المتنوعة والسبا المخصص للأطفال بطابع حيوي مرِح، فضلاً عن وجود «لاونج ميراج فاميلي»، لتجربة مميزة لجميع أفراد العائلة. كما تتميز جميع الغرف بتجهيزات تناسب العائلات، منها خيارات عدة للأسرّة مثل الأسرّة بطابقين للأطفال.

نهر اصطناعيويحرص المنتجع على تقديم تجربة مميزة للصغار في واحته المائية، التي تضم منتزهاً مائياً مميزاً وأحواض سباحة واسعة، إضافةً إلى نهر اصطناعي ومنطقة للألعاب المائية ومنزلقات مائية ومنصات للقفز ومسارات لتسلق الحبال، تقع جميعها وسط أشجار النخيل الوارفة مع أسِرّة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس. وتقود الطرق الخشبية المتعرجة إلى الشاطئ الذهبي ومياه البحر الصافية، حيث يمكن الاستمتاع بعدد من الرياضات المائية الممتعة.

ويحتضن المنتجع أندية ترفيهية للصغار بعمر ثلاث سنوات، مع ملعب خارجي وكاندي سبا، مركز السبا المخصص للصغار بطابع الحلويات المميز. كما يوفر للكبار مركزاً صحياً مجهزاً بالكامل للتمارين الرياضية وللاسترخاء مع أفضل العلاجات التايلاندية، مثل العلاج المخصص للأزواج في سبا سينفاري.

تجارب طعام

يمكن لضيوف فندق ومنتجع سينتارا الاستمتاع بمختلف الفعاليات الاجتماعية وتجارب الطعام المميزة في تسعة مطاعم تابعة للمنتجع، مثل مطعم «سوان بوا»، المتخصص بتقديم المأكولات الآسيوية الأصيلة، و«أونو ماس»، الذي يتميز بالمشاوي الأرجنتينية الأصيلة.

كما يقدّم «ساندز بيتش كلوب» أشهى المأكولات البحرية واللحوم الفاخرة، بينما يمكن الاستمتاع في ركن المشروبات «ويفز بول وزينج» بمجموعة مميزة من المشروبات المنعشة والمأكولات الخفيفة، فضلاً عن نكهات الشيشة في ردهة الشيشة على السطح والمطعم اللبناني.

ويتيح المنتجع مساحات داخلية وخارجية مميزة لعقد الاجتماعات والفعاليات الفريدة من نوعها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news