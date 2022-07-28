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الامارات | «ماكدونالدز» ترفع سعر شطيرة البرغر الشعبية في بريطانيا

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سترفع «ماكدونالدز» سعر شطيرة البرغر بالجبن، أو التشيز برغر، بنسبة 20% في بريطانيا، في أول زيادة لسعر الشطيرة التي تحظى بشعبية منذ 14 عاماً، لمواجهة ارتفاع التضخم. وسيرتفع سعر الشطيرة الآن من 99 بنساً إلى 1.19 جنيه إسترليني. وقال الرئيس التنفيذي لـ«ماكدونالدز» في المملكة المتحدة وأيرلندا، أليستير ماكرو: «إننا نعيش أوقاتاً صعبة بشكل لا يصدق». وأضاف «مثلكم تماماً، فإن شركتنا والذين يمتلكون ويديرون مطاعمنا وموردينا يشعرون جميعاً بتأثير ارتفاع التضخم».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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