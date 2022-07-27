فيفي عبده ترقص على أنغام «سلامات ياهوى»: بحبكم أوي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو جديد وهي ترقص على أنغام أغنية «سلامات ياهوى» لياسمين نيازي.

فيفي عبده لمتابعيها: «بحبكم أوي»

وعلقت فيفي عبده على الفيديو، قائلة:«على فكرة الرقصة دي أنا رقصتها مرتين مرة شعري مربوط و مرة شعري سايب بحبكم أوي».

فيفي عبده ومسلسل «شغل عالي»

وتألقت الفنانة فيفي عبده، خلال السباق الرمضاني 2022، بالمسلسل الكوميدي «شغل عالي»، وضم المسلسل الفنانة شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وحرصت الفنانة فيفي عبدة للترويج لمسلسل «شغل عالي» قبل طرح المسلسل، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم، والمخرج مرقس عادل».