البنات يتفوقن على البنين في أوائل الثانوية الأزهرية 2022.. بينهن طالبة من ذوي الهمم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ قليل، أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية 2022، وجرى الاتصال بهم، لتهنئتهم على حصولهم بالمراكز الأولى في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، إذ يعد اتصال الإمام الأكبر، تقليدا دائما يحرص عليه لإدخال الفرحة على الطلاب وأهاليهم، وسماع مطالبهم، والاستجابة لهم.

البنات تتفوق في نتائج الثانوية الأزهرية 2022

وبشكل ملحوظ تفوقت الفتيات عن الذكور في المراكز الأولى بنتائج الثانوية الأزهرية 2022، إذ جاءت في المركز الأول، الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسانين، بمجموع 99.8 في الشعبة العلمية، من محافظة الشرقية، والأول مكرر كلا من الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، بمجموع 98.7، من محافظة القاهرة بالشعبة الأدبية، والطالبة ريم عبد القادر البدوي، من ذوي الهمم بمجموع 97.9 بالشعبة الأدبية، من محافظة الغربية.

نتيحة الثانوية الأزهرية 2022

ومن المقرر، أن يجرى اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الخميس، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الإمام الأكبر.

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وخلال الساعات الماضية، تعددت عمليات البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، لذا يمكن الحصول عليها من هذا الرابط، ويجرى إتاحتها للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني عبر الموقع أو من خلال الاتصال على المركز الإعلامي بالمشيخة.