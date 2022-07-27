الارشيف / لايف ستايل

حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع.. ترد للمرأة بشرط واحد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

سيدة تخلع زوجها

حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصدر تريند «سقوط القايمة في مصر» عمليات البحث، إذ ازدادت تساؤلات العديد من السيدات نحو حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع.

وكانت كشفت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، عن حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع.

8d94427616.jpg

حكم قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأنه من الواجب على المرأة المختلعة أن ترد كل ما يثبت أنه مهر لها، ويرجع الحكم في قائمة المنقولات مرده إلى القاضي، حيث أنه إذا جرى ثبوت أنه مهرًا أو جزءًا منه حكم بردها، وإلا تكن حقًا خالصًا للزوجة.

69589a19ae.jpg

التنازل عن المهر والحقوق الشرعية 

وأضاف أنه على السيدة المختلعة من زوجها، رد مهرها له الذي أمهرها به، وكذلك التنازل عن كافة حقوقها الشرعية المالية، في وقت الحكم لها بالخلع، وذلك حتى يجرى التقليل من الأعباء المادية والتكاليف الواقعة على الزوج جراء حدوث هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأما من ناحية الحقوق الزوجية المالية الشرعية الخاصة بالزوجة التي تتنازل عنها في وقت طلبها للخلع، ورد في نص المادة 20 من قانون رقم 1 لعام 2000، أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا