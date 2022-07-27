60 دقيقة فارقة في حياة نجل إبراهيم يسري بعد الأزمة الصحية الأخيرة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أزمة صحية تعرض لها الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، أثارت قلق المتابعين والجمهور، وذلك بعد إصابته بجلطة مفاجئة في القلب، كشفت عنه شقيقته في تصريحات لـ«et بالعربي».

تفاصيل إصابة محمد يسري بجلطة في القلب

وقالت هنا يسري، إن أزمة شقيقها «محمد» بدأت بشعوره بآلام في منطقة الصدر، ومن ثم تزايدت بعد وقت قصير، ما دفعه للاتجاه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة «أول امبارح الفجر بدأ يحس بألم في صدره ونغزة ووجع كده، فحس إن في وجع زيادة وبدأت يبقى في أعراض، هو افتكر إن ضغطه عالي أو واطي فراح المستشفى علشان يقيس الضغط على أساس إنه ضغط يعني».

وتابعت شقيقة محمد يسري: «عمل التحاليل في وقتها الدكاترة اكتشفوا إن دي جلطة وجلطة كبيرة وجاية في الشريان الأمامي بتاع القلب، وبالتالي دخلوا عملوا له قسطرة، الحمدلله إن ربنا ستر، لأنه راح في أول 60 دقيقة من الجلطة، وبالتالي قدروا يلحقوها وعمل قسطرة وهو دلوقتي أحسن».

أسباب حدوث الجلطة القلبية

وكشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، في تصريحات تليفزيونية، أن الشخص يتعرض للجلطة القلبية بسبب حدوث تصلب في الشرايين التاجية، وعدم قدرتها على التمدد بصورة طبيعية، موضحا أن الدهون والكالسيوم وبعض البروتينات والخلايا الالتهابية تتراكم في الشرايين مكونة رواسب أو جلطات، وفي حالات نادرة يمكن أن يتسبب تشنج الشريان التاجي في حدوث نوبة قلبية.