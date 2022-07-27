نيللي كريم تكشف أصعب فترة في حياتها: كل حاجة اتقلبت ولجأت لشخص واحد بس

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حرصت الفنانة نيللي كريم، على الظهور بإطلالة جذابة خلال استضافتها لدى برنامج Abtalks مع الإعلامي أنس بوخش، المذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات على موقع «يوتيوب»، وبدأت في الحديث عن العديد من الأمور التي تخص حياتها الشخصية ومن بينها ما قالته عن والدها.

نيللي كريم تتحدث عن أسرتها

وتحدثت الفنانة نيللي كريم عن أصعب اللحظات التي حدثت لها خلال حياتها هي مرض والدتها، عندما أصيبت بجلطة: «كانت أصعب حاجة عليا»، خاصة أنها كانت امرأة قوية تتحمل مسؤوليتها هي وأولادها، ولكن نيللي لم تستطع استيعاب الموقف بعد أن انقلبت حياة والدتها فجأة رأسًا على عقب.

أصعب لحظات حياتها

ولمشاعر نيللي كريم المفرطة وحبها الشديد لأهلها لم تستطع التصرف في الموقف، لذا طلبت المساعدة من شقيق والدتها، على عكس ما يحدث معها: «أنا لما بتعب مش بحب حد يعرف»، إذ تخاف أن تكون عبئًا على من حولها، إذ تعرضت إلى العديد من الأزمات الصحية خلال تصوير آخر عمل فني لها «فاتن أمل حربي».

كما أصيبت بـ ورم حميد في الوجه، مما دفعها إلى إجراء عملية جراحية في أمريكا لإزالته، ولكن الأطباء أكدوا لها أنه بعد مرور عام من إجراء العملية لن تستطع تحريك وجهها مرة أخرى: «دكتور في أمريكا قالي ده أكل عيشك، وعمل طريقة متأذينيش».

رسالة نيللي كريم إلى الدها

وعبرت نيللي كريم عن حزنها الكبير لوالدها واشتياقها له خاصة أنها لم تكن تعلم بمرضه بالسرطان: «أنا محدش قالي بمرضه، كانوا خايفين يدخلوني في الإجراءات»، كما أنها كانت ترغب في أن يطالع إنجازاتها ويرى نجاحها ولكن لم يكن لها النصيب في ذلك: «بابا ملحقش يشوف إنجازاتي أنا وأخويا، خصوصا أن أخويا دخل طب زي ما بابا كان نفسه»، ووجهت رسالة إلى والدها: «كان نفسي تكون موجود، وتشوف أحفادك وولادك، كنت هتكون فخور بينا».