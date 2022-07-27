حنان مطاوع تغازل ابنتها على طريقة الشحرورة: يا أخواتي بحبها (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

غازلت الفنانة حنان مطاوع، ابنتها الوحيدة «أماليا»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال نشر صورة لها وهي تتوسط فتاتين، والتي ظهرت بإطلالة أنيقة، بفستان متداخل الألوان، كأنها عروس تشبه الأميرات، وأصبحت بعمر متقدم، وبدت عليها معالم الجمال والرقة.

حنان مطاوع تغازل ابنتها أماليا

شاركت الفنانة حنان مطاوع، صورة لأماليا، وأرفقت تعليقا قالت به: «ست البنات حبيبتي بخاف من الهوا لو مس شعره منك من غير ما نكون سوي، يا أخواتي بحبها دي حبيبة أمها».

تفاعل المتابعين مع صورة ابنة حنان مطاوع

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة حنان مطاوع، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، من داخل الوسط الفني وخارجه، لعل من أبرزها: «ربنا يخليها لك وتشوفيها أحلى عروسة، إيه القمر دي، كبرت ما شاء الله، ربنا يبارك فيها، ربنا يقر عينك بيها، البنت حبيبة أمها فعلا زي ما الشحرورة قالت، الله أكبر على الجمال، هتلاقي طوابير عرسان ليها بعد كدة، ربنا يحرسها ويبارك فيها يا حنون، قمر الحلوين، القمر بيطلع على الصبح كده».

حنان مطاوع تتحدث عن الامومة

وكانت تحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن مشاعر الأمومة، خلال لقاء ببرنامج «top trending»، المذاع على شاشة قناة ten، إذ قالت: «كنت قبل كده فاكرة إني جبت أقصى الحب، مع ماما وأمير، لكن دة مستوى تاني، وبحسه برا أركان القلب، أنا مش قادرة استوعبه».

وتابعت الفنانة حنان مطاوع، الحديث عن ابنتها: «لما كنت بتكلم عن أماليا، أول شهرين مكنش لسه الموضوع متضح، لكنه إحساس عظيم ورائع وكم الإثار أنك تفكر في حد طول الوقت أكن الواحد اتمسح بأستيكة، المهم راحتها مش راحتي».