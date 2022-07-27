نصيحة ذهبية من نيللي كريم للسيدات بعد 3 زيجات.. «اعرفيها حتى لو جوزك ملياردير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة عبر برنامج Abtalks مع الإعلامي أنس بوخش، المذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتطرقت في الحديث عن عدد من الأحداث التي تعرضت لها على مدار حياتها، والمواقف التي تعلمتها من خلال تجاربها مع الزواج.

نيللي كريم تتحدث عن زواجها الأول والثاني

وصرحت الفنانة نيللي كريم خلال حديثها عن ما تعلمته في زيجاتها الأولى والثانية، إذ قررت الاعتماد على نفسها بشكل تام: «لو جوزك ملياردير لازم تعتمدي على نفسك»، مشيرة إلى أنه لا يوجد أحد مسؤولا عن سعادة غيره، وعندما يكون الإنسان مستقلا فإنه ينظر إلى الأمور يعين أخرى: «مش قاعدة في الجوازة علشان هو مرتاح ماديا».

وتابعت أن هناك مقولة تؤمن بها وهي: «اختيار شخص متقدرش تعيش من غيره، مش تقدر تعيش معاه»، إذ تعتبر أن الأمر ليس له علاقة بـ قوة المرأة أو رغبتها في السيطرة، ولكن هو مجرد تحقيق ذاتها، وهو ما يسيء فهمه من قبل البعض: «الناس دايمًا بتفهم النقطة دي غلط».

نيللي كريم: الاستقلال أساس نجاح العلاقة

وترى نيللي كريم أنهع عندما تضطر امرأة إلى التنازل عن ما تفعله من أجل زوجها، يصل الثنائي إلى مرحلة من العتاب واللوم بعد فترة وجيزة: «بيحصل مشاكل ونرجع نلوم بعض»، وبالتالي لا يكون هناك راحة في العلاقة، لذا من الضروري الاستقلالية: «تعرف أنت مين، وعايز إيه من حياتك»، حتى تستطيع الاستمتاع مع نفسك أيضًا.

وأكدت الفنانة نيللي كريم أن الاستقلال من الأمور الأساسية، حتى لا تشعر بأنك لا تستطيع العيش بعد أن يتركك الطرف الآخر «خليك شخص متكامل»، كما أنها تساعد الأشخاص على تعزيز الثقة بأنفسهم، ولها أثر كبير على الفتيات خاصًة: «الاستقلالية حلوة للبنت جدًا، تبقى معتمدة على نفسها، تشتغل ويكون عندها مرتب تقدر تشتري اللي عايزاه متاخدش فلوس من حد».