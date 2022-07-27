للمرة الثانية ميك أب أرتست تغسل وجه عروسة بعد وضع المكياج.. ورد مفاجئ من البنت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الأيام الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة ميك أب أرتست وعروس المحلة الكبرى، التي تعرضت لموقف مهين ومحرج يوم خطبتها، الذي سيظل محفورا في ذاكرتها، رغم الدعم التي حصلت عليه من قبل البعض، الذين يعرفونها وعلى علاقة وطيدة بها، والذين شاهدوا قصتها عبر المواقع، خاصة بعدما تعرضت للإحراج أمام خطيبها حينما اصطحبتها الميك أب أرتست، إلى حوض المياه وقامت بغسل وجهها، ليصبح خالِ تماما من الماكياج، بعد اتفاقهما على وضع ماكياج سوارية.

المثير للجدل أنه ظهرت عروسة من جديد في منطقة شبرا الخيمة، تقوم إحدى خبراء التجميل بغسل وجهها بالماء وهي ترتدي فستان الزفاف.

فتاة جديدة بعد عروس المحلة

عروس جديدة ظهرت وهي ترتدي فستان زفافها، تستعد للمسات الأخيرة قبل ليلة العمر، وبجوارها الميك أب أرتست التي تضع الماكياج لها، ثم تحاول غسل وجهها بالماء، ليظن الرواد أن هناك عروس جديد على خلفية عروس المحلة الكبرى، ليكن من وراء ذلك الفيديو هدف، إذ أرادت خبيرة التجميل سارة كمال، إثبات أهمية إسعاد العرائس ليلة زفافهن وليلة العمر، دون النظر إلى المقابل المادي، كما فعلت الأخرى، إذ دونت عليه عبارة قالت خلالها:«لما العروسة تطلع حاجزة سوارية وهي فرح، عادي يا جماعة الميك أب الثابت مبيروحش بالمياه».

فيديو كوميدي لعروس وميك أب ارتيست

«الفيديو للهزار..أهم حاجة عندنا راحة العروسة»، هكذا علقت خبيرة التجميل، سارة كمال، عن مقطع الفيديو التي قامت بمشاركته، ولاقي تفاعلا كبيرا بين الرواد، على مواقع التواصل الاجتماعي، لعروس يوم زفافها، والتي قالت لـ«الوطن»: «اللي عملته الميك أب أرتست مع العروسة محزن جدا، مش حاجة كويسة طبعا، لو فعلا خلت العروسة تغسل وشها عشان بعد ما عملت سوارية لقت أنها عروسة حاجه تحزن لان هي فعلا عاملالها سوارية من خامات السوارية وشغل سوارية يبقي خلاص، العرايس بيكونوا متوترين جدا وعايزين يطلعوا بأحسن شكل، وده دورنا إننا نفرحهم ونحلي يومهم».

سارة كمال تنتقد ميك أب أرتست المحلة: كفاية ثقة العرايس

وفيما يخص رد فعلها حالة تعرضها لمثل موقف ميك أب أرتست المحلة الكبرى، قالت خبيرة التجيمل سارة كمال: «حصل كتير ومبحسسش العروسة بحاجة، علشان متتحرجش، بقولها عادي عوضيني في الزفاف، وبعملها خطوبة أصلا عشان تبقي ظاهرة وسط المعازيم، مبخدش غير فلوس السوارية، يكفيني شرف انهم وثقوا فيا وعاوزيني أعملهم ميك أب حتي لو الفلوس مش مكفية».