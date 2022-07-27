ممارسة الرياضة تمنحك عمرا أطول من المتوقع.. «خلي الجيم أسلوب حياة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ثبت أن الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يمنح عمرًا أطول وأفضل صحة، إذ أجريت دراسة من قبل الباحثون بجامعة هارفارد، وكشفت نتائجها أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة تقلل من احتمالية موتهم في عمر مبكر بمعدل الثلث.

التمارين الرياضية تحد من الوفاة المبكرة

وبدأ الباحثون في متابعة مجموعة من كبار السن ممن يمارسون الرياضة لمدة 30 عاما، وأثبتت النتائج أن من مارسوا التمارين بشكل منتظم هم الأقل عرضة بنسبة 21% للموت المبكر، وذلك وفقًا لموقع «CNN».

وأكد الأطباء أن نسبة الوفاة المبكرة قليلة لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لمدة تتراوح من 300 إلى 600 دقيقة خلال الأسبوع، كما لاحظ الباحثون أن الفائدة قليلة لدى الأشخاص الذين يمارسون رياضة السباحة، الجري، وركوب الخيل.

بينما الذين يمارسون أنواع الرياضة بشكل منتظم مثل حمل الأثقال، أو أداء التمارين الرياضية كل يوم هم الأكثر نفعًا، ولا يقتصر دور التمارين الرياضية على هذه الفوائد فقط، ولكنها تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض السكري، والقلب.

فوائد التمارين الرياضية

ومن ناحيته، قال الدكتور أيمن مكاوي، أستاذ الطب الباطني وطب الأطفال، عبر برنامج «الحكيم في بيتك»، المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن الجيم هو أسلوب الحياة، وعلى الرغم من لجوء الأشخاص إليه لفقدان الوزن أو زيادته إلا أنه له فوائد متعددة يجهلها البعض.

وتابع «مكاوي» أن التمارين الرياضية تساعد على تعزيز صحة المخ، كما أنه يساعد على كسب النشاط وبالتالي يزيد من إنتاج الأشخاص، بالإضافة إلى أنه يحمي من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة فضًلا على أنه يقوي الذاكرة، ويحد من الإصابة بالزهايمر.

وأشار أستاذ الطب الباطني إلى أن التمارين الرياضية تدعم صحة القلب ويحمي من الإصابة بالجلطات القلبية، بالإضافة إلى أنه يساعد على النوم بشكل جيد: «صالات الجيم بتغير حياتك»، لذا احرص على ممارسة الرياضة تمامًا.