حقيقة انتقال عدوى كورونا من الأم لطفلها.. «يمكن في حالة واحدة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عادت كورونا في الانتشار من جديد بأعراض دور البرد المعروفة، وازدادت تخوفات الأمهات خاصة الحوامل على أطفالهن، وبدأت التساؤلات حول حقيقة انتقال عدوى كورونا من الأم للجنين، وهو ما تحدثت عنه الدكتورة فاطمة شريف أخصائي طب الأسرة، عبر قناة extra news.

تتساءل الكثير من الأمهات إذا كان هناك خوفًا على الأجنة وأطفالهن الرضع، وهل من الآمن أن تُرضع الأم طفلها إذا أصيبت بالفيروس أم لا، وقالت الدكتورة فاطمة شريف أخصائي طب الأسرة: «حقيقة انتقال عدوى كورونا من الأم لطفلها وبالنسبة للحمل حتى الآن مفيش أي دليل على انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، وتختلف الخطورة على الحمل باختلاف الحالة الصحية للمريضة، إذا كان التعب عندها شديد يمكن أن يشكل خطورة على الحمل، وإذا كان بسيطًا يمكن أن يمر بدون أي خطورة».

حقيقة انتقال عدوى كورونا من الأم لطفلها عبر الرضاعة

بالنسبة لحقيقة انتقال عدوى كورونا من الأم لطفلها من جهة للرضاعة الطبيعية، قالت «شريف»: «حتى الآن مفيش أي دليل إن الرضاعة ممكن تبقى ممنوعة في حالة الإصابة بكورونا وتحصل عدوى من لبن الأم، والطريقة الوحيدة لحدوث العدوى وقت الرضاعة من خلال اليدين أو التنفس أو الكحة في وجه الطفل، والحل في هذه الحالة أن ترتدي الأم المُرضعة ماسك حتى تمنع أي عدوى للطفل، ويجب أن تغسل يديها باستمرار وتنظف أي جزء يمكن أن يلمسه الطفل، لكن بشكل عام لا يوجد دليل على أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تنقل العدوى»

أهم الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى

وأوضحت أخصائي طب الأسرة: «أهم الإجراءات التي يجب أن تحصن بها الأمهات أطفالهن، أولًا يجب الحفاظ على المسافة الآمنة بين الناس، غسل اليدين وعدم لمس الأنف والفم والعين، وعدم الاختلاط بالمصابين بالعدوى خاصة إذا كانت الأعراض واضحة، والاهتمام بالنظافة وارتداء الماسك باستمرار حتى لا ينتقل الرذاذ للطفل، وذلك إذا كانت الأم مصابة بالعدوى وترضع، أما إذا كانت مصابة وحامل تختلف خطورة الفيروس على الحمل وفقًا للحالة الصحية للأم».