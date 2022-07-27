ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار؟.. يتسبب في منع إفراز هذه المادة

القاهرة - سمر حسين - صحة

للطعام الحار ملايين العشاق بمختلف أنحاء العالم، حيث يحرص الكثير على تناوله بشكل مستمر بين الوجبات اليومية المختلفة، لكن ما يغفل عنه البعض هو ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار؟، خاصة وإن كان بصورة مستمرة.

ويجب على عشاق هذا النوع من الطعام، معرفة ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام الحار، حتى يتم الحرص في أكله وعدم تعريض الجسم والحالة الصحية لمشاكل وأزمات قد تحدث على المدى البعيد.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار؟

ووفق ما كشف موقع ndtv العالمي المعني بكافة شؤون الأطعمة حول العالم، أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قد يجعل الجهاز الهضمي يشعر بالحرارة أكثر، وكأنما يبدو أن جسمك الداخلي يحترق، وذلك بسبب أن مركب الكابسيسين الموجود في المواد الحارة خاصة الفلفل ينشط إطلاق المادة P، وهو مركب ينقل الألم والإحساس بالحرق.

ويمكن أن يتسبب تناول الطعام الحار في تعرض الجسم لبعض الأزمات الصحية والتي من بينها:

1- فقدان الشهية

يمكن للشخص الشعور بفقدان مقلق للشهية إذا كان يفرط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، خاصة وإن كان الوضع يأتي بصورة مستمرة.

2- تداخل الأحماض

التوابل عبارة عن مزيج من الأحماض وعندما يتم إدخال الكثير من هذه الأحماض إلى المعدة يتم تداخلها معا، والتي تحتوي أيضًا على محتوياتها الحمضية، والتي قد تبدأ في إتلاف جدران المعدة.

3- قرحة المعدو

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحارة إلى حدوث القرحة في البطانة المخاطية الحساسة أو في الأمعاء الدقيقة، والتي تسمى الاثنى عشر أو في بعض الأحيان في المريء مما يجعلها أسوأ.

طبيب يحذر من الإفراط في تناول الأطعمة الحارة

فيما علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، في تصريحات إعلامية له، موضحا أن الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، قد يتلف جدار المعدة على المدى المستمر، إلى جانب التسبب في الامتناع عن إفراز المعدة لمادة مهمة.

وحذر «موافي» من الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، لأنها تسبب منع المعدة من إفراز مادة كيميائية مهمة، وهي الخاصة بنقل «فيتامين ب» إلى الجسم، وفي حال عدم إفرازها فلا يمكن للشخص الحصول على هذا النوع من الفيتامين إلا عند تناول الحقن فقط.