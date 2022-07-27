في ذكراه.. كيف تحدثت صباح عن علاقتها بـ رشدي أباظة وقصة زواجها منه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

دنجوان السينما المصرية، وقع في غرامه الكثير، كان ولا يزال فارس الأحلام لكثير من الفتيات، داخل الوسط الفني وخارجه، عشق الكثير وتعلق قلبه بفنانات الزمن الجميل، لعل أشهر تلك القصص التي لا زال يتحدث عنها الجميع، هي قصته مع الفنانة صباح، إذ خطفت قلب رشدي أباظة، حتى تزوج بها.

يتزامن اليوم 27 يوليو، ذكرى وفاة الفنان رشدي أباظة، ويُقدم «هن» لقطات من علاقته بالشحرورة صباح، وحديثها عنه خلال لقاء نادر لها.

لقاء نادر للفنانة صباح

كانت ظهرت الشحرورة صباح، ضيفة على برنامج«العاشرة مساءًَ»، وتحدثت عن كواليس علاقتها بالفنان والدنجوان رشدي أباظة، إذ وصفت علاقته وزواجها منه، خلال تواجدها مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلةً:«اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة ما تجوزتش، كنت أموت فيه وكل الناس كان هيموتوا ويوصلوله، حبيته أوي».

عيوب ومميزات رشدي أباظة على لسان الشحرورة

كما كشفت الشحرورة، عن رد فعل رشدي أباظة، حينما يدخل في موجه حزن، مضيفةً:«لما يزعل كان يقعد يعيط على السلم، بس عيبه كان بيسكر كتير، وينفعل ويخرج عن شعوره، لما كان حد بييجي يسلم عليا كان بيفضل يزعق، أنا خونت رشدي أباظة وكل أزواجي خانوني».

قصة زواج الشحرورة ورشدي أباظة

كانت كشفت منيرة، شقيقة رشدي أباظة، عن كواليس وحكاية زواجه من الشحرورة، خلال استضافتها في برنامج«هنا العاصمة»، الذي لم يستمر سوى يوم واحد، قائلةً: «بدأت قصتهما في لبنان لتصوير أحد الأفلام السينمائية، رغم أن زواجه من سامية جمال كان لا يزال قائما إلا أنه تزوج من صباح عام 1967».

وفيما يخص كواليس الانفصال والطلاق، قالت:«سامية جمال لما عرفت، أصرت إنه يطلق صباح، وهو نفذ كلامها».