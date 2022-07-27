أطعمة غير متوقعة تمنع نمو الشعر الأبيض وأستاذ جلدية: «احذر الصبغة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني الكثيرون من علامات الشيب، التي لا يوجد مفر منها مع التقدم في العمر، ولكن ظهورها في عمر مبكر لدى البعض مشكلة تؤثر سلبيًا على نفسية العديد من الأشخاص، لذا كان الـ«الشيب المبكر» أحد الأمور المزعجة للرجال والنساء أيضًا، إذ يجعل الرائي يحكم عليهم بعمر أكبر من عمرهم.

أطعمة تمنع نمو الشعر الأبيض

وانتشرت العديد من الحيل التي تساعد على منع الشعر الأبيض من النمو، عددها مجلة «Femina» فيما يلي:

الكاري

يعتبر الكاري من الأطعمة الفعهالة التي تمنع نمو الشعر الأبيض، نظرًا لاحتواءه على مواد مضادة للأكسدة، لذا يمكن استخدامه من خلال خلطه مع زيت جوز الهند حتى تحصل على النتيجة المرغوبة، وتحد من جفاف الشعر.

المكملات الغذائية

ليس من الضروري أن يكون ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر مرتبط بظهور عوامل وراثية، إذ يمكن أن يحدث ذلك لأن الجسم بحاجة إلى بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين «ب»، و«د»، لذا احرص على تناول المكملات الغذائية حتى تحافظ على سلامة شعرك من الشيب المبكر.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مواد مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية خصلات الشعر من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يحارب علامات الشيخوخة المبكرة لاحتواءه على الكثير من العناصر الغذائية المهمة.

الشوكولاتة الداكنة

تمنع الشوكولاتة الداكنة ظهور الشعر الأبيض، لاحتواءها على عنصر النحاس، كما أنها تساعد على تعزيز صبغة الميلانين المسؤولة على لون صبغة الشعر.

وقال الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية في إحدى التصريحات التلفزيونية، أن الشعر الأبيض خاصًة من أعلى الرأس من الأشياء المزعجة، ولكن يمكن تحسينها ومعالجتها من خلال استخدام أدوية تحدد من قبل الطبيب المتخصص، فإذا كان الشعر الأبيض مطفي فإن ذلك يعني مرض الشخص «لازم يعمل تحاليل».

وتابع «سليمان» في حالة ظهور الشخص بخصلات شعر بيضاء ولكن لامعة تعني حاجة الشخص إلى الاهتمام به سريعًا حتى لا يتأثر الشعر بأكمله «مياخدش صبغة لأنه هيتحول لون برتقالي»، لذا يفضل اللجوء إلى العلاج الطبي.