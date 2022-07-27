طبيب نفسي يوضح كيفية استقبال نتيجة الثانوية العامة لتجنب الأفكار الخطرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، تتزايد لحظات الشعور بالقلق والتوتر مع الترقب المستمر لحصول الطلاب عليها، خاصة بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستظهر في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

حالات من التوتر والقلق الشديدين يعيش بها طلاب الثانوية العامة فضلا عن أسرهم، وذلك بسبب استمرار انتظار الإعلان عنها، ورغبة من الطلاب في تحقيق الدرجات المرجوة والالتحاق بالكليات المرغوب بها.

كيفية استقبال نتيجة الثانوية العامة

شعور طبيعي بالذعر والقلق ينتاب كل بيت بداخله طالب بمرحلة الثانوية العامة، خاصة الطلاب الذين يعيشون تلك اللحظات بصورة أكبر ذعرا، وذلك خوفا من عدم تحقيق الدرجات المرجوة وبالتالي التسبب في شعور الأسرة بالحزن.

ولكن ينصح الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، بالأكاديمية الطبية العسكرية، في تصريحاته لـ«هن»، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة تأهيل أنفسهم عند استقبال نتائجهم، خاصة عند عدم تحقيق الدرجات المرجوة، حيث يجب على الطلاب التحلي بالآتي:

1- الاتسام بالثبات الانفعالي والهدوء الشديد، حتى يكون على استعداد لتقبل نتيجته برضا في النفس.

2- التركيز على التفكير في المستقبل بصورة إيجابية.

3- وضع خطط وتطلعات لتنفيذها.

4- تجنب الجلوس مع الأشخاص الذين يخلقون أجواء من الشعور السلبي.

نصائح للأمهات لمساعدة أبنائهن على استقبال نتيجة الثانوية العامة

فيما نصح أستاذ الطب النفسي، الأمهات باتباع الآتي عند استقبال نتيجة الثانوية العامة مع أبنائهن:

1- تهيئة طالب الثانوية العامة من الناحية النفسية لاستقبال نتيجته، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، وذلك حتى لا يدخل الطالب في نوبات نفسية وعصبية.

2- التعامل مع الابن بهدوء إذا جاءت النتيجة عكس التوقعات.

3- التعامل بحرص شديد مع الطالب خاصة أصحاب العصبية، وذلك حتى لا يفكر في إنهاء حياته.