اختراع غير متوقع يساعد على النوم بشكل أسرع: «السعر لا يصدق»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يجد الكثيرون صعوبة بالغة في نومهم، تدفعهم أحيانًا إلى البحث عن الحلول الطبية، وتناول الحبوب التي تساعدهم على الدخول في النوم، فضلًا عن امتناعهم عن مشروباتهم المفضلة مثل القهوة والشاي، ولكن الأمر يأخذ منهم وقتًا طويلًا للدخول في النوم، ما يسبب أرقا كبيرا بالنسبة لهم عند الرغبة في أداء مهامهم بالإضافة إلى ظهور بعض المشكلات الصحية مثل الهوس وانخفاض مستوى الضغط.

اختراع غير متوقع يساعد على النوم أسرع

لذا حرص المهندسون الحيويون في جامعة تكساس على مساعدة الذين يعانون من صعوبة في النوم، من خلال صناعة وسائد تساعد على تنظيم معدل درجة حرارة الجسم، كما أنها ترسل رسائل إلى الأعصاب الموجودة في الجسم حتى تهيئه بأنه حان التوقيت المناسب للنوم، مثلما يحدث مع الأطفال، وذلك وفقًا لمجلة «Science News Magazine».

وكشف الأطباء أن النوم يصبح سهلًا عندما يكون الجسم في درجة حرارة منخفضة، وهو ما تعززه المرتبة الجديدة، إذ تساعد على تعزيز الشعور بالأرق والنعاس حتى لا يعاني الجسم في الدخول لمرحلة النوم، كما أن تجعل الشخص ينام جيدًا، إذ تلعب المرتبة على مستشعرات الجسم.

تصميم المرتبة

وجاء تصميم المرتبة الهندسية من الداخل كمبرد للمناطق الداخلية للجسم، خاصًة جزء اليدين، والرقبة ما يساعد على تعزيز الدورة الدموية، ووصول الدم بسهولة في الأوردة، وبعد تجربة المرتبة على بعض النماذج كشفت الباحثون أنها ساعدت الأشخاص على تحسين نومهم، إذ ساعدت على نومهم بشكل أسرع بنسبة وصلت إلى 85%.

كما أن المرتبة ساعدت على تحسين جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، وبالتالي ساعد على تحسين أدائهم، ولم يكتفِ العلماء بذلك فقط، إذ قرر العلماء استخدام التحفيز الحراري حتى يكون أكثر تحفيزًا للنوم.

أسعار المرتبة

وجاء سعر المرتبة فيما يتراوح من ألفين و400 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وعرضت للبيع على المتاجر المتخصصة للأثاث مثل «RicRac».