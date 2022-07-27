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الامارات | في قلب «دبي المستقبل».. صورة للزمن

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في قلب مدينتنا النابض دوماً بكل جميل وجديد، وبجوار شارة النصر الثلاثية التي تحولت إلى أيقونة وعلامة مسجلة، وأمام متحف المستقبل الذي يزهو بلونه البراق، وقف الأب والابنة يلتقطان صورة للزمن، سيحتفظان بها طويلاً في ألبوم تثريه دبي الغنية بلمسات الماضي والحاضر، والمستقبل المشرق الذي تراهن عليه «لؤلؤة الخليج» في كل ركن من أركانها المتفردة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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