الامارات | في قلب «دبي المستقبل».. صورة للزمن

شكرا لقرائتكم خبر عن في قلب «دبي المستقبل».. صورة للزمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في قلب مدينتنا النابض دوماً بكل جميل وجديد، وبجوار شارة النصر الثلاثية التي تحولت إلى أيقونة وعلامة مسجلة، وأمام متحف المستقبل الذي يزهو بلونه البراق، وقف الأب والابنة يلتقطان صورة للزمن، سيحتفظان بها طويلاً في ألبوم تثريه دبي الغنية بلمسات الماضي والحاضر، والمستقبل المشرق الذي تراهن عليه «لؤلؤة الخليج» في كل ركن من أركانها المتفردة.

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