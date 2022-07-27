الامارات | «اللوفر أبوظبي» يمدد تلقي المشاركات في «فن الحين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «اللوفر أبوظبي» يمدد تلقي المشاركات في «فن الحين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن كل من متحف اللوفر أبوظبي والعلامة السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل عن تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض، في إطار النسخة الثانية من معرض «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، إذ سيظل باب تلقي العروض مفتوحاً أمام فناني دول مجلس التعاون الخليجي (من المواطنين والمقيمين)، كما يمكن تقديم العروض إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

ويدعو معرض «فن الحين 2022» الفنانين لتقديم عروضهم المتمثلة في أعمال جديدة أو مُبتكرة من قبل وتجسد التفاعل مع مفهومي الأيقونة والأيقوني، ويُشترط في العروض المُقدمة أن تُسلط الضوء على تأثير مفهوم الأيقونة في ممارسات الفن المعاصر، وأن تشكل مصدر إلهام لوجهات نظر فنية جديدة. سيعرض الفنانون المرشحون أعمالهم في رواق المتحف خلال الفترة من نوفمبر حتى فبراير المقبلين. كما ستختار لجنة التحكيم لاحقاً فائزاً واحداً من بين الفنانين المرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون 2022.

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