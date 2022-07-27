الامارات | المرتبة الصلبة أم الطرية.. أيهما صديقة للظهر

شكرا لقرائتكم خبر عن المرتبة الصلبة أم الطرية.. أيهما صديقة للظهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي العلاج الطبيعي الألماني، ألكسندر سروكوفسكي: «إن المرتبة الصلبة للغاية ليست صديقة للظهر، حيث لا يتم توزيع الضغط بشكل متساو، ما يؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي وآلام الظهر».

وأضاف أن «المرتبة الطريّة للغاية ليست صديقة للظهر هي الأخرى، لأنها سرعان ما تهبط عند الاستلقاء عليها، ومن ثم لا توفر دعماً كافياً للظهر، ما يتسبب في الإصابة بآلام الظهر».

وللتمتع بنوم هانئ والحفاظ في الوقت نفسه على صحة الظهر، ينبغي اختيار مرتبة ليست طرية جداً وليست صلبة للغاية. لذا ينبغي تجربة المرتبة في المتجر قبل شرائها، وذلك من خلال الاستلقاء عليها لمدة ربع ساعة تقريباً، من أجل التحقق من أن الظهر يستلقي عليها بشكل مستقيم ومريح. كما ينبغي أن تكون المرتبة أطول من قامة المرء بما لا يقل عن 20 سم.

وبشكل عام ينبغي تغيير المرتبة بعد مرور ثماني إلى 10 سنوات بغض النظر عن درجة صلابتها وخامتها.

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