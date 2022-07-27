الامارات | 20 من «الناشئة» يتدربون على ديكور المسرح

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 من «الناشئة» يتدربون على ديكور المسرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسب 20 منتسباً لـ«ناشئة الشارقة» مهارات إعداد وتنفيذ الديكور المسرحي، خلال مشاركاتهم في فعاليات مختبر المسرح ضمن «صيفك ويانا» الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وشكلت ورشة إعداد وتنفيذ الديكور مساحة لتمكين الناشئة من تخيل وتنفيذ احتياجات العمل المسرحي وفنون توزيعها وتقسيمها.

وتلقى المشاركون عدداً من المهارات التي تساعدهم في تصور الاحتياجات الخاصة بأعمال المسرح والمجسمات وطريقة تصنيعها، فضلاً عن وضع الألوان المناسبة وتوزيعها في المساحات المختلفة للعرض.

وقالت مدربة الناشئة في مجال المسرح فيروز نسطاس، إن «مختبر المسرح يدفع المشاركين لاكتشاف خبايا وتفاصيل إنجاز العرض المسرحي الذي يعتمد في أولى أعماله على الديكور، إذ إنه من أهم عناصر العرض المسرحي، ويحتاج إلى مهارة في التصميم الفني والرقمي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news