الامارات | أغذية تتسبب في غازات وآلام بالبطن

شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية تتسبب في غازات وآلام بالبطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح المركز الاتحادي الألماني للتغذية الذين يعانون باستمرار مشكلات الهضم، بالابتعاد عن أغذية FODMAP، وهي السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.

وأوضح المركز أن أغذية FODMAP هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يصل معظمها إلى القولون دون هضمها جيداً، ويتم تخميرها بواسطة البكتيريا، ما يؤدي إلى العديد من المتاعب الصحية، مثل الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك والحموضة والغثيان، إضافة إلى التعب والخمول.

وتتمثل الأغذية الغنية بـFODMAP في:

■ الكربوهيدرات قليلة السكر، وتشمل الفركتانز والجلاكتوز قليل السكر (القمح والشعير والبصل والثوم والكرفس والفاصولياء واللوبياء والشمندر الأحمر والخرشوف).

■ السكريات الثنائية، وتشمل اللاكتوز (سكر الحليب).

■ السكريات الأحادية، وتشمل: الفركتوز (سكر الفاكهة).

■ البوليولات، وتشمل: السوربيتول والزيليتول والمانيتول.

كما أن العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي على نسبة عالية من FODMAP، وتشمل على سبيل المثال: الكاتشب والمربى ومكعبات المرق.

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