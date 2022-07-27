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الامارات | النشا المقاوم يخفض خطر الإصابة بالسرطان

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة إلى أن تناول أطعمة غنية بالنشا المقاوم يخفض خطر الإصابة بالسرطان. ويوجد النشا المقاوم بكثرة في الفاكهة عندما تكون غير ناضجة، مثل الموز الأخضر، وفي الشوفان والحبوب أيضاً.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة، التي أجراها خبراء بريطانيون، شملت 1000 مريض يعانون متلازمة لينش، وهي حالة وراثية تجعل الأشخاص عرضة للسرطان. وأعطي المشاركون جرعة يومية من النشا المقاوم لعامين. وخلص الخبراء إلى أنه رغم أن ذلك لم يخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، إلا أنه خفض خطر الإصابة بالسرطان في أجزاء أخرى بالجسم إلى 60%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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