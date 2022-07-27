الامارات | النشا المقاوم يخفض خطر الإصابة بالسرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن النشا المقاوم يخفض خطر الإصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة إلى أن تناول أطعمة غنية بالنشا المقاوم يخفض خطر الإصابة بالسرطان. ويوجد النشا المقاوم بكثرة في الفاكهة عندما تكون غير ناضجة، مثل الموز الأخضر، وفي الشوفان والحبوب أيضاً.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة، التي أجراها خبراء بريطانيون، شملت 1000 مريض يعانون متلازمة لينش، وهي حالة وراثية تجعل الأشخاص عرضة للسرطان. وأعطي المشاركون جرعة يومية من النشا المقاوم لعامين. وخلص الخبراء إلى أنه رغم أن ذلك لم يخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، إلا أنه خفض خطر الإصابة بالسرطان في أجزاء أخرى بالجسم إلى 60%.

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