تفتيح البشرة بعد المصيف.. الحل في 5 خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تفتيح البشرة بعد المصيف أمر تهتم به الفتيات والسيدات رغبة منهن في الحفاظ على نضارة وعناية بشرتهن، وذلك بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس، والمياه المالحة عند النزول للبحر، خلال الاستمتاع بالإجازات الصيفية على الشواطئ المختلفة.

ويمكن تفتيح البشرة بعد المصيف من خلال خطوات بسيطة، يستعرضها «هن» خلال السطور التالية، بحسب موقع stylecraze العالمي.

خطوات تفتيح البشرة بعد المصيف

يمكن تفتيح البشرة بعد المصيف في خطوات، إذا جرى اتباع الآتي:

تغيير غسول الوجه

بعد الانتهاء من فترة المصيف، ومع رطوبة المناخ والطقس الحار، يميل وجهك إلى إنتاج المزيد من الزيت خلال هذا الوقت، لذلك عليكي تغيير المنظف ويجب أن يحتوي على حمض الساليسيليك مرتين يوميا لترطيب الوجه.

استخدام واقي الشمس

تعتبر الحماية من أشعة الشمس لوجهك ويديك وساقيك وأي أجزاء أخرى مكشوفة من جسمك أمرًا حيويًا، إذ يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف بشرتك بشكل دائم ويسبب حروق الشمس والتجاعيد والخطوط الدقيقة وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة، لذلك يجب استخدام واقي من الشمس مناسب لبشرتك بشكل يومي.

إضافة مجموعة من مضادات الأكسدة

استمري في وضع الأمصال والمرطبات وواقيات الشمس التي بها مجموعات إضافية من مضادات الأكسدة، فعلى سبيل المثال، يحمي فيتامين سي بشرتك من الأضرار البيئية، ويمنع ظهور التجاعيد، ويعزز نمو الكولاجين.

أضيفي الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي

للحفاظ على بشرة مشرقة، تحتاجي إلى تغذيتها من خلال تناول الأكل الصحي، فقط استهلكي الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الأساسية التي تعزز إنتاج الكولاجين وتقليل الالتهاب وتحمي بشرتك من الآثار الضارة للشمس.

احرصي عند وضع الماكياج

عندما يتعلق الأمر بالمكياج خلال أشهر الصيف، اختاري الحد الأدنى لوضعه خلال تلك الفترة، لأن بشرتك تحتاج إلى التنفس عندما يكون الطقس حارًا ورطبًا للغاية.