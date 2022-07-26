«ندى» رفضت وضع ميك أب يوم زفافها: «قولت لجوزي مش عايزة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لعروس في يوم زفافها دون وضع ميك أب، إذ ظهرت بإطلالة بسيطة دون بهرجة، انهالت عليها التعليقات وسط اختلاف آراء الآخرين.

«عروسة من طراز فريد».. هكذا وصف رواد السوشيال ميديا صور العروس ندى سامي، بعد ظهورها بإطلالة بسيطة في يوم زفافها وبدون ميك أب على عكس المعتاد، ولاقت صورها إعجاب الكثيرين الذين طالبوا باقي الفتيات بالاقتضاء بها.

البعض ربط فكرة رفض «ندى» حضور زفافها بميك أب أنها توفر المصاريف لزوجها، خاصة أن تكلفة مكياج العروس يكون مكلف، إلا أنها نفت ذلك في حديثها لـ«هن»، موضحة أن هذه طبيعتها العادية.

العروس: نشأت في أسرة ملتزمة

«زوجي مقتدر ماديا ولو كنت طلبت منه أعمل ميك أب كان هيوافق بس أنا اللي قولتله مش عايزة»، هكذا ردت «ندى» على بعض من ظن أنها لم تظهر بميك أب في زفافها توفيرًا للتكاليف، موضحة أنها نشأت في أسرة ملتزمة، ودائما يشجعونها على طاعة الله: «كانت نيتي طاعة الله، وإن كل الناس تشوف إن التدين جميل ومتحضر وشيك».

وعلى الرغم من الدعم الذي لاقته «ندى» من زوجها وأسرتها بحضور الفرح بدون ميك أب، إلا أن البعض حاول إقناعها بأنها «ليلة العمر»، ولكنها رفضت وتمسكت بمبادئها: «اتربيت إن الدين مش جزء من الحياة لا الدين كل الحياة».

وفي فترة الثانوية العامة دشنت «ندى» ابنة كفر الدوار بالبحيرة، قناة على «يوتيوب» لدعم الفتيات في ارتداء الخمار، وتعليمهم طريقة لفه بطريقة «شيك»، ووصل متابعي القناة إلى 12 ألف مشترك.

إشادات على منصات التواصل بـ«ندى»

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفتيات بالاقتضاء بـ«ندى»، وألا يكون شرط على الفتاة حضور الزفاف بميك أب، خاصة وأن تكلفته الآن أصبحت آلاف الجنيهات، وتداولها صور العروسين وسط تعليقات مباركة لهما وإشادة بهما.