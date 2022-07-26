طريقة عمل بامية كرسبي المقرمشة مثل المطاعم.. «هتجزيها في عدة دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بامية كرسبي المقرمشة زي المطاعم وصفة تبحث عنها العديد من ربات البيوت، رغبة منهن في تحضير البامية بشكل مختلف ومذاق شهي، ابتعادا عن تقديمها للأسرة مطبوخة بشكل روتيني، وإدخال السرور على أفراد العائلة.

وبوصفة بسيطة وخطوات غير مكلفة، قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل بامية كرسبي المقرمشة زي المطاعم، خلال برنامجها «عمايل إيديا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل بامية كرسبي المقرمشة زي المطاعم

وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل بامية كرسبي المقرمشة زي المطاعم، والتي تتمثل في:

- المقادير:

نصف كيلو بامية كبيرة الحجم

كوب من الدقيق

بيضة

كوب من اللبن

ملعقتين من الخل

كيلو ونصف بقسماط

بابريكا

ثوم بودرة

ملح

فلفل

زيت ذرة

- طريقة عمل الخليط:

ابدأي طريقة عمل بامية كرسبي المقرمشة زي المطاعم، بوضع اللبن مع ملعقتين الخل وقلبيهما جيدا.

أضيفي إليهم الثوم البودر مع الفلفل الأسود.

خطوات عمل بامية كرسبي المقرمشة «زي المطاعم»

تُغطى البامية بالخليط جيدًا.

ضعيها في البقسماط وتُقلب جيدًا.

أقليها في زيت الذرة، وارفعيها من على النار، وقدميها.

بامية مقلية بالطريقة الهندية

فيما تعد البامية المقلية بالطريقة الهندية واحدة من الوصفات الشهية والمبتكرة أيضًا في تقديم البامية، والتي نستعرض طريقة عملها في السطور التالية:

1- المقادير:

بامية كبيرة الحجم

2 حبة من الطماطم

بصلة كبيرة الحجم

كزبرة خضراء

خليط جنزبيل بالثوم

ليمون

ملح

بابريكا

كاتشب

فلفل حار (حسب الرغبة)

خطوات عمل بامية مقلية بالطريقة الهندية

تُغسل البامية وتُجفف جيدا.

زيلي الجزء السفلي والعلوي منها.

أحدثي بعمل شق عمودي بمنتصف البامية.

يُفرم البصل مع الفلفل والطماطم والكزبرة.

سخني الزيت على نار متوسطة.

ضيفي البامية، ومن ثم ارفعيها واتركيها جانبا.

ضعي خليط الجنزبيل والثوم في الزيت مع البصل المفروم، وضيفي إليهم الطماطم، والبابريكا، والكاتشب، وقلبيهم جيدًا.

ضيفي البامية مرة أخرى وقلبيهم سويا.

قدميها في طبق مع الأرز.