نيللي كريم تكشف أسرارا عن طفولتها.. كانت صعبة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الأسرار الشخصية الخاصة بمراحل حياتها المختلفة، كشفت عنها الفنانة نيللي كريم، خلال استضافتها مع الإعلامي الإماراتي آنس بوخش، ببرنامجه «ABtalks»، المعروض عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

نيللي كريم تتحدث عن طفولتها

وخلال اللقاء تحدثت نيللي كريم موضحة أنها كانت فترة صعبة لكنها عاشتها بسعادة بالغة، قائلة: «طفولتي كانت صعبة لكن عظيمة»، وذلك بسبب دراستها لفن الباليه الذي أحبته بشغف كبير منذ نعومة أظافرها.

وقالت «نيللي» إنها عاودت إلى مصر من روسيا للمرة الأولى مع أسرتها عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها، والتحقت للدراسة بأكاديمية الفنون قسم الباليه في القاهرة، بينما كانت تقطن أسرتها في مسقط رأس والدها بالإسكندرية.

وعلى الرغم من صغر سنها في تلك الفترة، إلا أن نيللي كريم اعتادت على السفر يوميا من الإسكندرية إلى القاهرة، حتى تتمكن من الذهاب لأكاديمية الفنون للدراسة، «كان عندي 13 سنة وكنت عايزة أدخل أكاديمية الفنون قسم الباليه، وكان هو في القاهرة وإحنا في إسكندرية، كنت باخد الأتوبيس كل يوم الساعة 5 ونص الصبح وبوصل 8، وأخلص وأخد أتوبيس 3 العصر أرجع إسكندرية وهكذا، كانت حاجة صعبة بس حلوة عشان بعمل الحاجة اللي بحب أعملها».

نيللي كريم تكشف عن حبها للالتزام

كما كشفت نيللي كريم عن حبها الشديد للالتزام، وهو ما تعلمته خلال سنوات عيشها الطويلة في روسيا تأثرا بالثقافة الروسية حتى انتهت من الدراسة بالثانوية العامة «أنا شخص ملتزم جدا، وده اللي اتعلمته هناك، إن ما ينفعش المدرس يدخل ويستنى طالب، وبقيت مع الوقت ملتزمة حتى في التصوير».