خبيرة تغذية تحذر من المياه الغازية.. تسبب مشاكل صحية خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك مخاطر تصيب الأشخاص عندما يتناولون المياه الغازية بكميات كبيرة ويحصلون على سعرات حرارية دون أي فائدة، موضحة أن سبب الإقبال على تلك المشروبات لسهولة الحصول عليها، بخلاف باقي المشروبات الطبيعية.

استبدال المياه الغازية بعصائر

وأضافت «سعيد» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن الأشخاص في شهر رمضان يتناولون المشروبات المحلاة طوال رمضان، فلماذا لا يتناولوها طوال العام بدلا من المياه الغازية الأكثر ضررا على الجسد، والسبب الرئيسي في السمنة، مشيرة إلى أن 90% من الأمراض تعود إلى العادات الغذائية الخاطئة.

الامتناع عن المياه الغازية تدريجيا

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن كل ما له علاقة بالسكر أو الدقيق يكون سبب رئيسي للسمنة والتهاب الجسم وأمراض مختلفة، لذا يجرى الاعتماد على الفاكهة والخضروات في الأنظمة الغذائية المختلفة حتى لا يوجد أمراض لدى الشخص، مشيرة إلى أنه يجب إضافة بدائل مثل عصائر البرتقال وغيرها للتعويض عن المياه الغازية.

ووجهت النصيحة لإذابة الكركدية والتمر الهندي بكميات طويلة للحصول عليها بكل سهولة بدلا من المياه الغازية.

ومن جانبه أشارت استشاري التغذية إلى أن المشروبات الدايت أيضا مؤذية رغم كونها من أقل السكريات.