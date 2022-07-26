زوجة مؤسس جوجل تتصدر التريند.. هل ارتبطت بـ إيلون ماسك وما سر المليار دولار؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أنباء عديدة جرى تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن وجود علاقة عاطفية بين مؤسس شركة «تسلا» أيلون ماسك، والسيدة نيكول شاناهان، زوجة مؤسس جوجل، سيرجي برين، الذي يعد من المؤسسين المشاركين لمحرك البحث العالمي.

وسرعان ما انتشرت أنباء الارتباط بين إيلون ماسك وزوجة مؤسس جوجل، نيكول شاناهان، حتى حسم الأول مأ أثير في تصريحات إعلامية.

زوجة مؤسس جوجل وحقيقة ارتباطها من إيلون ماسك

ونفى إيلون ماسك في تصريحات لصحيفة «وول ستريت» العالمية، بشأن ما تردد نحو ارتباطه من زوجة مؤسس جوجل، وذلك عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر».

وقال مؤسس شركة تسلا في تغريدته: «أنا وسيرجي كنا سويًا في حفلة بالليلة الماضية، وما زلنا أصدقاء»، لافتا إلى أنه لم يرى زوجته نيكول شاناهان إلا مرتين فقط خلال 3 سنوات، والتي كانت مقابلات وسط الأصدقاء.

معلومات عن زوجة مؤسس جوجل

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة مؤسس جوجل.

- رائدة أعمال ومحامية، وتعيش بمنطقة في كاليفورنيا تعرف بـ وادي السيليكون.

- تزوجت من سيرجي برين مؤسس جوجل قبل 3 أعوام، واندلعت الخلافات بينهما في ديسمبر من العام الماضي، إذ طالبت الطلاق منه.

- تجرى حاليًا مناقشة شروط طلاق شاناهان وبرين، إذ أنها تطالب بمليار دولار، وهو اتفاقهما الذي وقعا عليه قبل الزواج.

- أسست شركة لتوثيق براعات الاختراعات المختلفة.

- خصصت 100 مليون دولار لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك إصلاح العدالة الجنائية.