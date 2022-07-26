مركز أبحاث طاقة متجددة.. هدية «نورهان» لأبناء البرلس: «نفسي أخدم بلدي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشأتها في محافظة كفر الشيخ، جعلتها تدرك طبيعتها الساحرة، خاصة منطقة البرلس وقراها، التي حباها الله بوجود الرمال السوداء المليئة بالعناصر والمعادن المُستخدمة في كثير من الصناعات، ففكرت نورهان أمين مشعل، الطالبة بقسم الهندسة المعمرية في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، في خدمة بلدها من خلال مشروع تخرجها.

«نورهان»: «الرمال السوداء كنز ففكرت في استغلاله»

«كان مطلوب مننا مشروع يخدم المحافظة ويكون ضمن مخططها الاستراتيجي، ففكرت أن يكون مركز أبحاث طاقة متجددة بالبرلس، لخدمة المنطقة وضواحيها، ولوجود كنز الرمال السوداء بسواحلها، والمشروع حاز على إعجاب مشرفي الدكتور عادل الصاوي اللي ساعدني كتير»، بهذه الكلمات لخصت «نورهان»، طبيعة مشروع تخرجها الذي نال إعجاب لجنة المناقشة والتحكيم بالمعهد.

لم تكتف الطالبة «نورهان»، بتقديم فكرة المشروع، بل سهرت ساعات طويلة من أجل إعداده بشكل يخدم المجتمع ويكون ضمن التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة: «أنا قررت أجمع داتا عن المشروع، بشكل يضمن توجه الدولة، لقيت اتجاهها نحو خلايا الطاقة الشمسية، فقولت ليه منعملش مركز أبحاث لخدمة القرى الساحلية، وفكرت أخدم بلدي من خلال بحثي».

دمج الطاقة النظيفة والشمسية معا في مشروع التخرج

فكرت «نورهان»، في دمج الطاقة النظيفة والشمسية معا من خلال الرمال السوداء، فظلت نحو 7 أشهر حتى انتهت من مشروعها المتكامل: « قلت لازم ادمج الطاقة النظيفة مع الشمسية، وده ممكن يتحقق من الرمال السوداء، خاصة أن فيها عناصر مشعة، ممكن استخراج الطاقة الجولوجية منها اللي هتفيدنا في المشروع، وأهي موارد البلد موجودة وشركة الرمال السوداء ساعدتنا كتير».

لا تتمنى الطالبة سوى أن يُنفذ مشروعها الذي أشرف عليه كل من أساتذة الجامعات وهم: «محمد زكريا، عادل الصاوي، جيهان سعد، السعدني أبوالفتوح، مروة مصطفى، وداليا علي»، على أرض الواقع وأن يستفيد به أبناء القرى الساحلية بالبرلس: «نفسي مشروعي يتنفذ علشان أحس إني خدمت بلدي، وإني قدمت لأبنائها هدية كويسة يفتكروني بيها».